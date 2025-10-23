október 23., csütörtök

Ezzel az egyszerű eszközzel spórolhatsz a fűtésszámlán

Sokan nem is ismerik ezt az eszközt, pedig a hideg hónapokban igazi áldás lehet a lakásban. A fűtéserősítő ventilátor gyorsítja a szoba felmelegedését, egyenletesen oszlatja el a meleg levegőt, és akár a fűtésszámlánkon is spórolhatunk vele.

Molnár Dániel

A fűtéserősítő ventilátorok segítenek a meleg levegő egyenletes eloszlásában, gyorsítják a szoba felmelegedését, és csökkenthetik a fűtési számlánkat is. A legtöbb modell alacsony energiafogyasztású, és könnyen telepíthető, így ideális választás minden háztartásba. Tökéletességre fejlesztése a 90-es évekre tehető a mikroprocesszorok és olcsó hőérzékelők elterjedésével. Nagyon nem elterjedt a köztudatban.
– Hagyományos fűtés rendszerekkel foglalkozom, de nem hallottam még erről az eszközről – mondta Hatta József, kaposvári fűtésszerelő. 

Fűtéserősítő ventilátor segíthet lefaragni a rezsit. Fotó: Fehér Gábor
Fűtéserősítő ventilátor segíthet lefaragni a rezsit
Fotó: Fehér Gábor

Hogyan működik a fűtéserősítő ventilátor?

A radiátor fűtéserősítő ventilátor működése rendkívül egyszerű, a radiátor tetején vagy alján elhelyezett ventilátor segíti a meleg levegő hatékony eloszlását a helyiségben, megakadályozva, hogy a meleg felfelé, közvetlenül a mennyezet felé szálljon. A készülék működtethető kézzel vagy automatikusan. Néhány típusnál előre beállítható, hogy a ventilátor automatikusan bekapcsoljon, amint a radiátor felülete eléri a kívánt hőmérsékletet.

Előnyök és hátrányok

Számos előnyére hívja fel a figyelmet a 

  • A ventilátorok segítenek a helyiség gyorsabb felmelegedésében, így hamarabb elérhető a kívánt hőmérséklet.
  • Megszüntetik a hideg sarkokat, és egyenletes hőérzetet biztosítanak az egész helyiség területén.
  • A gyártók állítása szerint a készülék révén gyorsabban elérhető a kívánt hőmérséklet, így a termosztát hamarabb lekapcsol – ez elvileg csökkentheti a fűtési költségeket, írta meg a BAON.
  • A legtöbb modell mindössze 0,5–3 Wattot fogyaszt, ami napi pár forintnyi plusz áramköltséget jelent.
  • Mágneses rögzítéssel pillanatok alatt felhelyezhető, nem igényel szakembert.
DM-201809-18-1897773
Számos előnye van annak, ha felszerelünk egy fűtéserősítő ventillátort
Fotó: Frank Yvette
Fotó: Frank Yvette

Vásárlási tippek

A piacon számos fűtéserősítő ventilátor közül választhatunk. A választásnál érdemes figyelembe venni a radiátor méretét, a helyiség nagyságát és a kívánt hőmérsékletet. A megfelelő modell kiválasztásával jelentős energiamegtakarítást érhetünk el. Íme néhány népszerű modell:

SilverCrest SHKV 55 A1kb. 17 000 FtMágneses termosztát, automatikus ki- és bekapcsolás, 3 ventilátor 7 rotorlapáttal, 20 dB zajszint
EMOS P56PR1 MONO23 990 FtEgyszerű telepítés, kompakt méret, fehér szín
EMOS P56PR2 DUO35 547 FtKét ventilátorral, nagyobb teljesítmény, fehér szín

A fűtéserősítő ventilátorok praktikus és gazdaságos megoldást kínálnak a hideg hónapokra. Segítenek a helyiség gyorsabb és egyenletesebb felmelegedésében, csökkenthetik a fűtési költségeket, és kényelmesebbé teszik otthonunkat.

A felszerelése nem igényel szakembert
Fotó: MW
Fotó: MW

 

 

