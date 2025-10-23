3 órája
Ezzel az egyszerű eszközzel spórolhatsz a fűtésszámlán
Sokan nem is ismerik ezt az eszközt, pedig a hideg hónapokban igazi áldás lehet a lakásban. A fűtéserősítő ventilátor gyorsítja a szoba felmelegedését, egyenletesen oszlatja el a meleg levegőt, és akár a fűtésszámlánkon is spórolhatunk vele.
A fűtéserősítő ventilátorok segítenek a meleg levegő egyenletes eloszlásában, gyorsítják a szoba felmelegedését, és csökkenthetik a fűtési számlánkat is. A legtöbb modell alacsony energiafogyasztású, és könnyen telepíthető, így ideális választás minden háztartásba. Tökéletességre fejlesztése a 90-es évekre tehető a mikroprocesszorok és olcsó hőérzékelők elterjedésével. Nagyon nem elterjedt a köztudatban.
– Hagyományos fűtés rendszerekkel foglalkozom, de nem hallottam még erről az eszközről – mondta Hatta József, kaposvári fűtésszerelő.
Hogyan működik a fűtéserősítő ventilátor?
A radiátor fűtéserősítő ventilátor működése rendkívül egyszerű, a radiátor tetején vagy alján elhelyezett ventilátor segíti a meleg levegő hatékony eloszlását a helyiségben, megakadályozva, hogy a meleg felfelé, közvetlenül a mennyezet felé szálljon. A készülék működtethető kézzel vagy automatikusan. Néhány típusnál előre beállítható, hogy a ventilátor automatikusan bekapcsoljon, amint a radiátor felülete eléri a kívánt hőmérsékletet.
Előnyök és hátrányok
Számos előnyére hívja fel a figyelmet a
- A ventilátorok segítenek a helyiség gyorsabb felmelegedésében, így hamarabb elérhető a kívánt hőmérséklet.
- Megszüntetik a hideg sarkokat, és egyenletes hőérzetet biztosítanak az egész helyiség területén.
- A gyártók állítása szerint a készülék révén gyorsabban elérhető a kívánt hőmérséklet, így a termosztát hamarabb lekapcsol – ez elvileg csökkentheti a fűtési költségeket, írta meg a BAON.
- A legtöbb modell mindössze 0,5–3 Wattot fogyaszt, ami napi pár forintnyi plusz áramköltséget jelent.
- Mágneses rögzítéssel pillanatok alatt felhelyezhető, nem igényel szakembert.
Vásárlási tippek
A piacon számos fűtéserősítő ventilátor közül választhatunk. A választásnál érdemes figyelembe venni a radiátor méretét, a helyiség nagyságát és a kívánt hőmérsékletet. A megfelelő modell kiválasztásával jelentős energiamegtakarítást érhetünk el. Íme néhány népszerű modell:
|SilverCrest SHKV 55 A1
|kb. 17 000 Ft
|Mágneses termosztát, automatikus ki- és bekapcsolás, 3 ventilátor 7 rotorlapáttal, 20 dB zajszint
|EMOS P56PR1 MONO
|23 990 Ft
|Egyszerű telepítés, kompakt méret, fehér szín
|EMOS P56PR2 DUO
|35 547 Ft
|Két ventilátorral, nagyobb teljesítmény, fehér szín
A fűtéserősítő ventilátorok praktikus és gazdaságos megoldást kínálnak a hideg hónapokra. Segítenek a helyiség gyorsabb és egyenletesebb felmelegedésében, csökkenthetik a fűtési költségeket, és kényelmesebbé teszik otthonunkat.