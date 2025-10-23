Ezzel az egyszerű eszközzel spórolhatsz a fűtésszámlán

A fűtéserősítő ventilátorok segítenek a meleg levegő egyenletes eloszlásában, gyorsítják a szoba felmelegedését, és csökkenthetik a fűtési számlánkat is. A legtöbb modell alacsony energiafogyasztású, és könnyen telepíthető, így ideális választás minden háztartásba. Tökéletességre fejlesztése a 90-es évekre tehető a mikroprocesszorok és olcsó hőérzékelők elterjedésével. Nagyon nem elterjedt a köztudatban.

– Hagyományos fűtés rendszerekkel foglalkozom, de nem hallottam még erről az eszközről – mondta Hatta József, kaposvári fűtésszerelő.

Hogyan működik a fűtéserősítő ventilátor?

A radiátor fűtéserősítő ventilátor működése rendkívül egyszerű, a radiátor tetején vagy alján elhelyezett ventilátor segíti a meleg levegő hatékony eloszlását a helyiségben, megakadályozva, hogy a meleg felfelé, közvetlenül a mennyezet felé szálljon. A készülék működtethető kézzel vagy automatikusan. Néhány típusnál előre beállítható, hogy a ventilátor automatikusan bekapcsoljon, amint a radiátor felülete eléri a kívánt hőmérsékletet.

Előnyök és hátrányok

A ventilátorok segítenek a helyiség gyorsabb felmelegedésében, így hamarabb elérhető a kívánt hőmérséklet.

Megszüntetik a hideg sarkokat, és egyenletes hőérzetet biztosítanak az egész helyiség területén.

A gyártók állítása szerint a készülék révén gyorsabban elérhető a kívánt hőmérséklet, így a termosztát hamarabb lekapcsol – ez elvileg csökkentheti a fűtési költségeket, írta meg a BAON.

A legtöbb modell mindössze 0,5–3 Wattot fogyaszt, ami napi pár forintnyi plusz áramköltséget jelent.

Mágneses rögzítéssel pillanatok alatt felhelyezhető, nem igényel szakembert.

Számos előnye van annak, ha felszerelünk egy fűtéserősítő ventillátort

Vásárlási tippek

A piacon számos fűtéserősítő ventilátor közül választhatunk. A választásnál érdemes figyelembe venni a radiátor méretét, a helyiség nagyságát és a kívánt hőmérsékletet. A megfelelő modell kiválasztásával jelentős energiamegtakarítást érhetünk el. Íme néhány népszerű modell:

SilverCrest SHKV 55 A1 kb. 17 000 Ft Mágneses termosztát, automatikus ki- és bekapcsolás, 3 ventilátor 7 rotorlapáttal, 20 dB zajszint EMOS P56PR1 MONO 23 990 Ft Egyszerű telepítés, kompakt méret, fehér szín EMOS P56PR2 DUO 35 547 Ft Két ventilátorral, nagyobb teljesítmény, fehér szín

A fűtéserősítő ventilátorok praktikus és gazdaságos megoldást kínálnak a hideg hónapokra. Segítenek a helyiség gyorsabb és egyenletesebb felmelegedésében, csökkenthetik a fűtési költségeket, és kényelmesebbé teszik otthonunkat.