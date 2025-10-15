október 15., szerda

Teréz névnap

Árulkodó füstjelek

1 órája

Százezres büntetés a fűtés miatt – árgus szemekkel figyelik a kéményeket, lecsapnak a szabályszegőkre

Címkék#környezetvédelmi#pénzbírság#anyag#Magyarország#szabály#kályha#levegő

Egyre többen kapcsolják be a konvektorokat vagy éppen gyújtanak be a kandallóba. A fűtési szezon elindult, sokan azonban már most megszegik a szabályokat, aminek akár büntetés is lehet a vége.

Dombi Regina
Fotó: Bujdos Tibor

A fűtési szezonban nagyon fontos, hogy betartsuk a fűtésre vonatkozó szabáyokat

Fotó: Bujdos Tibor

Fázósabb családoknál már jónéhány hete beindulhatott a fűtési szezon, sokan kapcsolták be a gázkonvektorokat, a legtöbben pedig már begyújtottak a kandallókban, kályhákban. Jobb tisztázni a szabályokat annak kapcsán, mit használhatunk fel fűtőanyagként. Abban az esetben ugyanis, ha az erre vonatkozó előírásokat nem tartjuk be, akár még birtokvédelmi szabályszegéssel is megvádolhatnak bennünket. Fűtési kisokos: mivel fűthetünk és mit kell elkerülnünk?

fűtési szezon
Elindult a fűtési szezon – íme egy szabályos begyújtás a kandallóban
Fotó: Karnok Csaba

Így fázhatunk rá a fűtési szezonban – szabályok, amiket jobb betartani

Az idén egy kicsit korábban indult a fűtés szezon, sokan pedig még mindig azzal fűtenek, amit éppen találnak otthon. Ez pedig egyáltalán nem szabályos, és egy ellenőrzés során egész komolyan megüthetjük miatta a bokánkat. A jogszabály tiltja a hulladékégetést, a hatósági ellenőrzések pedig már megkezdődtek.

– A fűtésre vonatkozó szabályok Magyarországon szigorúan meghatározzák, hogy kandallóban, kályhában vagy egyéb szilárd tüzelésű berendezésben milyen anyagokat szabad elégetni. Alapvetően csak tiszta, természetes eredetű tüzelőanyag – például száraz tűzifa, fabrikett vagy pellet – használható. Ezek égése során kevesebb káros anyag jut a levegőbe, így megfelelnek a környezetvédelmi és egészségügyi előírásoknak. A nedves fa használata ugyan nem tilos, de nem ajánlott, mert rossz hatásfokkal ég, fokozza a koromképződést és a légszennyezést – mondta el Tóth Ágoston, barcsi jogász.

FH__8313
A fűtésre vonatkozó szabályok szigorúak Magyarországon
Fotó: Für Henrik

Szigorúan tilos

  • háztartási hulladékot (szemét, ételmaradék, csomagolóanyag);
  • műanyagot (PET-palack, nejlonzacskó, műanyag flakon);
  • gumit (autógumi, gumicső, gumitalp);
  • festett, lakkozott, pácolt vagy ragasztott fát (bútorlap, rétegelt lemez, forgácslap);
  • textilt, rongyot, cipőt vagy bármilyen szintetikus anyagot;
  • papírt, kartont és újságot nagy mennyiségben (kis mennyiség gyújtósnak még elfogadható, de nem tüzelőanyagnak);
  • vegyszerrel kezelt mezőgazdasági hulladékot (növényvédőszer-maradékos szalma, fólia);
  • veszélyes hulladékot (akkumulátor, olajos rongy, festékes doboz).

Ezek az anyagok ugyanis égés közben mérgező gázokat, nehézfémeket és koromrészecskéket bocsátanak ki, amelyek súlyosan szennyezik a levegőt, valamint károsítják az emberi egészséget és a fűtőberendezést is.

FH__8304
Fontos, hogy a környezetvédelmi és egészségügyi előírásokat betartsuk
Fotó: Für Henrik

Ennyi büntetésre számíts, ha nem tartod be a fűtésre vonatkozó szabályokat

A kályhákból és kandallókból terjengő erős füst bizony nem csak kellemetlen lehet, de még egészségkárosító hatása is lehet. Így nem csoda, ha a szomszéd morgolódik vagy éppen panaszt tesz ellenünk az illetékes hatóságnál. Annak pedig komoly ára van, ha ellenőrzés során bebizonyosodik, hogy „rossz fát tettünk a tűzre”.
– A hatóság – például a jegyző vagy a katasztrófavédelem – ellenőrzést tarthat, és ha bizonyítható, hogy valaki tiltott anyagot égetett, pénzbírságra számíthat, amely magánszemélyek esetében akár több tízezer forintra, súlyosabb esetben százezres nagyságrendű összegre is rúghat. Ha a cselekmény ismétlődik, vagy jelentős környezeti kárt okoz, büntetőeljárás is indulhat, ami még komolyabb szankciókat vonhat maga után – hívta fel rá a figyelmet a jogász. 

 

 

