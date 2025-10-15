Százezres büntetés a fűtés miatt – árgus szemekkel figyelik a kéményeket, lecsapnak a szabályszegőkre

Fázósabb családoknál már jónéhány hete beindulhatott a fűtési szezon, sokan kapcsolták be a gázkonvektorokat, a legtöbben pedig már begyújtottak a kandallókban, kályhákban. Jobb tisztázni a szabályokat annak kapcsán, mit használhatunk fel fűtőanyagként. Abban az esetben ugyanis, ha az erre vonatkozó előírásokat nem tartjuk be, akár még birtokvédelmi szabályszegéssel is megvádolhatnak bennünket. Fűtési kisokos: mivel fűthetünk és mit kell elkerülnünk?

Elindult a fűtési szezon – íme egy szabályos begyújtás a kandallóban

Fotó: Karnok Csaba

Így fázhatunk rá a fűtési szezonban – szabályok, amiket jobb betartani

Az idén egy kicsit korábban indult a fűtés szezon, sokan pedig még mindig azzal fűtenek, amit éppen találnak otthon. Ez pedig egyáltalán nem szabályos, és egy ellenőrzés során egész komolyan megüthetjük miatta a bokánkat. A jogszabály tiltja a hulladékégetést, a hatósági ellenőrzések pedig már megkezdődtek.

– A fűtésre vonatkozó szabályok Magyarországon szigorúan meghatározzák, hogy kandallóban, kályhában vagy egyéb szilárd tüzelésű berendezésben milyen anyagokat szabad elégetni. Alapvetően csak tiszta, természetes eredetű tüzelőanyag – például száraz tűzifa, fabrikett vagy pellet – használható. Ezek égése során kevesebb káros anyag jut a levegőbe, így megfelelnek a környezetvédelmi és egészségügyi előírásoknak. A nedves fa használata ugyan nem tilos, de nem ajánlott, mert rossz hatásfokkal ég, fokozza a koromképződést és a légszennyezést – mondta el Tóth Ágoston, barcsi jogász.

A fűtésre vonatkozó szabályok szigorúak Magyarországon

Fotó: Für Henrik

Szigorúan tilos

háztartási hulladékot (szemét, ételmaradék, csomagolóanyag);

műanyagot (PET-palack, nejlonzacskó, műanyag flakon);

gumit (autógumi, gumicső, gumitalp);

festett, lakkozott, pácolt vagy ragasztott fát (bútorlap, rétegelt lemez, forgácslap);

textilt, rongyot, cipőt vagy bármilyen szintetikus anyagot;

papírt, kartont és újságot nagy mennyiségben (kis mennyiség gyújtósnak még elfogadható, de nem tüzelőanyagnak);

vegyszerrel kezelt mezőgazdasági hulladékot (növényvédőszer-maradékos szalma, fólia);

veszélyes hulladékot (akkumulátor, olajos rongy, festékes doboz).

Ezek az anyagok ugyanis égés közben mérgező gázokat, nehézfémeket és koromrészecskéket bocsátanak ki, amelyek súlyosan szennyezik a levegőt, valamint károsítják az emberi egészséget és a fűtőberendezést is.