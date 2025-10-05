2 órája
5 tipp, hogyan spórolj a fűtésszezonban! – somogyi gázszerelőmestert kérdeztünk
Túl a rezsicsökkentésen, konvektorok bekapcsolása előtt számoljunk okosan. A fűtésszezon elején a gázszerelő mester ad pár tippet, hogyan ússzuk meg a telet.
Forrás: MW
A fűtésszezonban – persze csak, ha nem általányt fizetünk – sokszor rágjuk a körmünket a sárga csekk megérkezése előtt, vajon ráfizetjük-e gatyánkat is az előző havi számlánkra. Ahhoz, hogy ne kapjunk rögtön agyvérzést, mutatunk pár praktikát, hogyan spórolhatsz a fűtésszezonban.
Hogyan spóroljunk a fűtésszezonban?
– Okosan – jön a válasz a gázszerelő mestertől, ami persze nem ilyen egyszerű. Ahhoz egy fűtőberendezés valóban hatékonyan tudjon működni a szakember szerint nagyon sok mindenre figyelni kell. Az első újra használatbavételi átnézéstől, az esetleges működtetési alkatrészek modernizálásán át, a szellőztetés folyamatáig mindenre figyelni kell ahhoz, hogy az ember valóban spórolni tudjon. Íme egy lista a gázszerelő mestertől.
- Legyenek átnézve a fűtési berendezések az újra használatba vétel előtt!
– Nagyon fontos, hogy még a szezon kezdetén nézessük át a berendezéseket, hiszen ahhoz, hogy a megfelelő hatékonysággal és biztonsággal tudjanak működni, elengedhetetlen a karbantartásuk. Ezt a legjobb, ha évente megcsináltatja a tulajdonos, de két évenként ”kötelezően ajánlott” – hívta fel rá a figyelmet Várhelyi Gábor, barcsi gázszerelő mester.
- A túl hosszú szellőztetés csökkenti a hatásfokot.
Szellőztetni kell, ez nem is kérdés, de a túl hosszúra elhúzódó szellőztetések bizony csökkentik a hűtési rendszerek hatékonyságát, így tényleg olyan lesz, mintha az utcára fűtenénk.
- Az analóg termosztátokat cseréljük le digitálisra!
– A digitális termosztát hatékonyabb a fűtési berendezések szabályozásában, mint az analóg változat, mert sokkal pontosabban képes érzékelni és tartani a kívánt hőmérsékletet. Az analóg termosztátok gyakran 1–2 °C eltérést is megengednek a beállításhoz képest, ami azt jelenti, hogy a helyiség hol túlfűtött, hol hűvösebb a szükségesnél, és ez energiaveszteséget okoz – mondta el a szakember.
- Korszerűsítsünk, ha lehetőségünk van rá!
A legjobb megoldás a gázszerelő szerint is – persze csak ha módunk és lehetőségünk van rá – hogy belevágunk a fűtéskorszerűsítésbe. Gondoljuk végig, mi lehet az épület adottságaihoz mérve a leghatékonyabb megoldás fűtés kérdésben.
- Megbízható, hivatásos szakembert kérdezzünk az egyedi spórolási módszerekről!
– Minden otthon más és mindenkinek más fajta fűtőberendezése van. Én azt gondolom, a legjobb az, ha mindenki saját maga kéri ki egy szakember segítségét, hiszen minden otthonban más válhat be attól függően, hogy milyen módon fűt. Lehet spórolni, de nem mindenkinél alkalmazhatók ugyanúgy vagy éppen válnak be a házi praktikák – mondta el a szakember.
”Én már megfagyok, piríts oda apjuk”!
Az elmúlt hetekben már-már szinte szibériai hideg volt, legalább is a hölgyek nagy része így élte meg a hirtelen jött hőmérséklet vissza esést.
A szakemberek szerint a fűtés elkezdésének ideje több tényezőtől függ, de általánosságban akkor érdemes befűteni, amikor a külső hőmérséklet tartósan 15 fok alá süllyed, és a lakásban a hőmérséklet 20–21 fok környékére vagy az alá esik. Egy jól szigetelt ház lassabban hűl ki, így ott később is ráérünk begyújtani, míg egy régebbi, rosszabb hőszigetelésű épületben hamarabb szükség lehet rá.
Természetesen ezen a hőmérsékleten huzamosabb ideig tartózkodni nem ajánlott, így ha még nem egy nagy fűtési rendszer elindításán gondolkodunk, akkor kiváló alternatívaként szolgálnak a fűtő klímák, vagy a különböző elektromos fűtő testek. Ezekkel az eszközökkel a központi fűtésrendszerünk elindítása nélkül remekül tudjuk temperálni a lakásunk belső tereit.