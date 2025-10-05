5 tipp, hogyan spórolj a fűtésszezonban! – somogyi gázszerelőmestert kérdeztünk

A fűtésszezonban – persze csak, ha nem általányt fizetünk – sokszor rágjuk a körmünket a sárga csekk megérkezése előtt, vajon ráfizetjük-e gatyánkat is az előző havi számlánkra. Ahhoz, hogy ne kapjunk rögtön agyvérzést, mutatunk pár praktikát, hogyan spórolhatsz a fűtésszezonban.

A fűtőberendezés karbantartása elengedhetetlen a fűtésszezon kezdetén

Fotó: Csapó Balázs

Hogyan spóroljunk a fűtésszezonban?

– Okosan – jön a válasz a gázszerelő mestertől, ami persze nem ilyen egyszerű. Ahhoz egy fűtőberendezés valóban hatékonyan tudjon működni a szakember szerint nagyon sok mindenre figyelni kell. Az első újra használatbavételi átnézéstől, az esetleges működtetési alkatrészek modernizálásán át, a szellőztetés folyamatáig mindenre figyelni kell ahhoz, hogy az ember valóban spórolni tudjon. Íme egy lista a gázszerelő mestertől.

Legyenek átnézve a fűtési berendezések az újra használatba vétel előtt!

– Nagyon fontos, hogy még a szezon kezdetén nézessük át a berendezéseket, hiszen ahhoz, hogy a megfelelő hatékonysággal és biztonsággal tudjanak működni, elengedhetetlen a karbantartásuk. Ezt a legjobb, ha évente megcsináltatja a tulajdonos, de két évenként ”kötelezően ajánlott” – hívta fel rá a figyelmet Várhelyi Gábor, barcsi gázszerelő mester.

A túl hosszú szellőztetés csökkenti a hatásfokot.

Szellőztetni kell, ez nem is kérdés, de a túl hosszúra elhúzódó szellőztetések bizony csökkentik a hűtési rendszerek hatékonyságát, így tényleg olyan lesz, mintha az utcára fűtenénk.

Az analóg termosztátokat cseréljük le digitálisra!

– A digitális termosztát hatékonyabb a fűtési berendezések szabályozásában, mint az analóg változat, mert sokkal pontosabban képes érzékelni és tartani a kívánt hőmérsékletet. Az analóg termosztátok gyakran 1–2 °C eltérést is megengednek a beállításhoz képest, ami azt jelenti, hogy a helyiség hol túlfűtött, hol hűvösebb a szükségesnél, és ez energiaveszteséget okoz – mondta el a szakember.

Korszerűsítsünk, ha lehetőségünk van rá!

A legjobb megoldás a gázszerelő szerint is – persze csak ha módunk és lehetőségünk van rá – hogy belevágunk a fűtéskorszerűsítésbe. Gondoljuk végig, mi lehet az épület adottságaihoz mérve a leghatékonyabb megoldás fűtés kérdésben.

Megbízható, hivatásos szakembert kérdezzünk az egyedi spórolási módszerekről!

– Minden otthon más és mindenkinek más fajta fűtőberendezése van. Én azt gondolom, a legjobb az, ha mindenki saját maga kéri ki egy szakember segítségét, hiszen minden otthonban más válhat be attól függően, hogy milyen módon fűt. Lehet spórolni, de nem mindenkinél alkalmazhatók ugyanúgy vagy éppen válnak be a házi praktikák – mondta el a szakember.