1 órája
Jó üzlet a szomszédság: horvát kamillát küldenek a magyar teások Kínába
A Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara (SKIK) a magyar-horvát gazdasági kapcsolatok erősítését célzó rendezvényt szervezett Kaposváron, csütörtökön szakértők és vállalkozók közösen keresték az együttműködés új lehetőségeit. A gazdasági együttműködés hatalmas lehetőséget rejt mindkét ország számára, különösen Horvátország schengeni csatlakozása óta, amely megnyitotta az utat a határokon átnyúló befektetések és üzleti partnerségek előtt.
A magyar-horvát gazdasági kapcsolat fellendítése érdekében szervezett rendezvényt a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara csütörtökön a Hotel Dorottyában, többek között előadást tartott Radácsi Milán, Magyarország külgazdasági attaséja és Drago Horvat konzul, a Pécsi Horvát Főkonzulátustól, illetve Liszácz Mihály A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar-Horvát tagozatának elnöke is.
– Most már két évtizedre kiemelkedően jó kapcsolatot ápol a verőcei kamarával a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara, de az utóbbi időben a találkozások, megkeresések inkább a mi oldalunkról erősödtek fel – mondta Gulyás Árpád, a SKIK elnöke. Kétévente megrendezik a Viroexpót, melyre mindig nagy a magyar érdeklődés. A rendezvényen találkoztunk, akkor felvetettük az iparkamarának, hogy próbáljunk meg egy üzleti találkozót szervezni a kamarai tagok között. A vásáron felvetett lehetőséghez bekapcsolódott Barcs városa és önkormányzata.
Hiteles gazdasági információ Horvátországról
A Dorottya hotelben megtartott kaposvári találkozón közel negyvenen vettek részt. Kiderült, a somogyi vállalkozók nyitottak az új piaci lehetőségekre. A rendezvény kiváló lehetőségnek bizonyult arra, hogy bővítsék Horvátországról meglévő ismereteiket.
– A Horvát Gazdasági Nap tulajdonképpen egy információs nap, ahol az érdeklődők különböző előadásokat hallhatnak kompetens szakértőktől. Az előadások célja az volt, hogy releváns és hiteles gazdasági ismerettel bővítsük a résztvevők tudását, ezzel is ösztönözve új gazdasági kapcsolatok kiépítését. A lehetőségre építőipari vállalkozók, fuvarozók és különböző nagykereskedők jelentkeztek – mondta Gulyás Árpád, a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.
Nagy lehetőségeket rejt mindkét fél számára
– A magyar-horvát gazdasági együttműködés az utóbbi években stabil alapokra épült, ugyanakkor számos, eddig kihasználatlan lehetőség rejlik benne – hangsúlyozta Drago Horvat, a Pécsi Horvát Főkonzulátus konzulja. Mint elmondta, 2024. január 1-je, vagyis Horvátország schengeni övezethez való csatlakozása óta jelentősen megkönnyült a két ország közötti gazdasági és üzleti kapcsolattartás.
– A mezőgazdasági termelőknek, valamint a kis- és középvállalkozásoknak most olyan lehetőségek nyíltak meg, amelyeket érdemes kihasználni – emelte ki a konzul. Hozzátette: a gazdasági vásárok, mint például a Verőcén megrendezett Viroexpo, kiváló platformot jelentenek a magyar mezőgazdasági termelők számára, hogy bemutatkozzanak a horvát és nemzetközi piacok előtt.
A konzul szerint a siker kulcsa a korszerű technológiai megoldások alkalmazása, hiszen csak így lehet versenyképesen megjelenni a régiós és nemzetközi piacokon. –Mozognunk kell az idővel, technológia nélkül ma már nem lehet jó eredményeket elérni – fogalmazott.
A konzul arra is rámutatott, hogy az együttműködés kézzelfogható példái már most is láthatók. – Vannak magyar cégek, amelyek horvát termelőktől vásárolnak alapanyagot – például kamillát –, és ebből Magyarországon készítenek teát, amelyet aztán Kínába és Indiába exportálnak – mondta Drago Horvat, konzul, Pécsi Horvát Főkonzulátus.
Horvát nap a SKIK-nélFotók: Muzslay Péter
Egyszerűbb vállalkozást alapítani
- Emellett a schengeni határnyitásnak köszönhetően Horvátországban ma jóval egyszerűbb vállalkozást alapítani, ami új távlatokat nyit a magyar befektetők előtt is. –Pozitív példákat is látunk, a Bácska Logistic és a Bácska Stone is egy új termelőüzemet nyit meg Horvátországban – tette hozzá Drago Horvat. A konzul szerint mindez azt bizonyítja, hogy a két ország közötti gazdasági kapcsolat nemcsak erős, hanem hatalmas fejlődési potenciált is rejt magában.