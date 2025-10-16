Jó üzlet a szomszédság: horvát kamillát küldenek a magyar teások Kínába

A magyar-horvát gazdasági kapcsolat fellendítése érdekében szervezett rendezvényt a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara csütörtökön a Hotel Dorottyában, többek között előadást tartott Radácsi Milán, Magyarország külgazdasági attaséja és Drago Horvat konzul, a Pécsi Horvát Főkonzulátustól, illetve Liszácz Mihály A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar-Horvát tagozatának elnöke is.

Horvát Gazdasági Nap a SKIK szervezésében

Fotó: Muzslay Péter

– Most már két évtizedre kiemelkedően jó kapcsolatot ápol a verőcei kamarával a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara, de az utóbbi időben a találkozások, megkeresések inkább a mi oldalunkról erősödtek fel – mondta Gulyás Árpád, a SKIK elnöke. Kétévente megrendezik a Viroexpót, melyre mindig nagy a magyar érdeklődés. A rendezvényen találkoztunk, akkor felvetettük az iparkamarának, hogy próbáljunk meg egy üzleti találkozót szervezni a kamarai tagok között. A vásáron felvetett lehetőséghez bekapcsolódott Barcs városa és önkormányzata.

Hiteles gazdasági információ Horvátországról

A Dorottya hotelben megtartott kaposvári találkozón közel negyvenen vettek részt. Kiderült, a somogyi vállalkozók nyitottak az új piaci lehetőségekre. A rendezvény kiváló lehetőségnek bizonyult arra, hogy bővítsék Horvátországról meglévő ismereteiket.

Gulyás Árpád SKIK elnöke megnyitja a rendezvényt

Fotó: Muzslay Péter

– A Horvát Gazdasági Nap tulajdonképpen egy információs nap, ahol az érdeklődők különböző előadásokat hallhatnak kompetens szakértőktől. Az előadások célja az volt, hogy releváns és hiteles gazdasági ismerettel bővítsük a résztvevők tudását, ezzel is ösztönözve új gazdasági kapcsolatok kiépítését. A lehetőségre építőipari vállalkozók, fuvarozók és különböző nagykereskedők jelentkeztek – mondta Gulyás Árpád, a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.

Nagy lehetőségeket rejt mindkét fél számára

– A magyar-horvát gazdasági együttműködés az utóbbi években stabil alapokra épült, ugyanakkor számos, eddig kihasználatlan lehetőség rejlik benne – hangsúlyozta Drago Horvat, a Pécsi Horvát Főkonzulátus konzulja. Mint elmondta, 2024. január 1-je, vagyis Horvátország schengeni övezethez való csatlakozása óta jelentősen megkönnyült a két ország közötti gazdasági és üzleti kapcsolattartás.

– A mezőgazdasági termelőknek, valamint a kis- és középvállalkozásoknak most olyan lehetőségek nyíltak meg, amelyeket érdemes kihasználni – emelte ki a konzul. Hozzátette: a gazdasági vásárok, mint például a Verőcén megrendezett Viroexpo, kiváló platformot jelentenek a magyar mezőgazdasági termelők számára, hogy bemutatkozzanak a horvát és nemzetközi piacok előtt.