Borzalmas pillanatok: egy gázpalack felrobbant, lakhatatlanná vált egy ház

Számos közlekedési balesetnél avatkoztak be az egységek, de lakóházakban felcsapó lángok miatt is riasztani kellett hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltókat, tájékoztatott hétfőn a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság – Siójuton egy ház kigyulladt, egy gázpalack felrobbant a tűzben.

A somogyi tűzoltókat a hétvégén kilenc tűzesethez riasztották, Siójuton egy gázpalack felrobbant

Lángok, tetőszerkezet beszakadt, hőhatás, riasztás

Kigyulladt egy családi ház péntek reggel Kőkúton, az Arany János utcában. Mintegy kétszáz négyzetméter alapterületű lakóház két szobájában és a tárolóban keletkezett tűz. A lángok által érintett helyiségeknél a tetőszerkezet beszakadt. A szigetvári és a nagyatádi hivatásos, valamint a kadarkúti önkormányzati tűzoltók a munkálatok során két gázpalackot is kihoztak az épületből, amelyek közül az egyik a hőhatás következtében felhasadt. Az épület lakhatatlanná vált.

Egy gázpalack felrobbant, lakhatatlanná vált a ház

Egy körülbelül hatvan négyzetméteres ház gyulladt ki és égett teljes terjedelmében szombat délelőtt Siójuton, a Petőfi Sándor utcában. A helyszínre a siófoki hivatásos tűzoltók több egységét riasztották, akik három vízsugárral fékezték meg a tüzet. Az egységek kihoztak három gázpalackot az épületből, amelyeket visszahűtöttek. Egy palack azonban felrobbant a tűzben. Az ingatlan lakhatatlanná vált, a tulajdonos ideiglenesen rokonokhoz költözött.

– Az útszélén parkoló személyautónak ütközött egy motorkerékpár szombat délután a marcali Szigetvári utcában – számolt be a somogyi katasztrófavédelem. – A város hivatásos tűzoltói végezték a műszaki mentést, amelyet követően újra zavartalanul haladt a forgalom az érintett szakaszon. Az eset során a motoros megsérült, őt a mentők kórházba szállították.

Az elektromos fűtőtesten szárított ruhaneműk gyulladtak meg

Füsttel telt meg egy balatonföldvári családi ház vasárnap délelőtt, amellyel a lakó a fürdőszobából kilépve szembesült. A tulajdonos azonnal elhagyta az épületet és tűzoltói segítséget kért. A siófoki hivatásos tűzoltók vonultak a Budapesti úti esethez, amelyről kiderült: az elektromos fűtőtesten szárított ruhaneműk gyulladtak meg. Az egység átvizsgálta a 70 négyzetméteres házat, elfojtotta a lángokat és kihozta az épületből az elégett ruhákat. Az épület átszellőztetését követően a lakó visszatérhetett otthonába.

Lesodródott az útról, megpördült majd a tetejére borult egy személyautó vasárnap délután a 61-es főút Iharosberény és Pogányszentpéter közötti szakaszán. A csurgói önkormányzati tűzoltók végezték a műszaki mentést. A jármű két utasa nem sérült meg a balesetben.

Tetejére borult egy autó

Hídfőnek ütközött és a tetejére borult egy személyautó vasárnap este Csurgón, az Arany János utcában. A tűzoltók kiérkezése előtt az egyik utas el tudta hagyni a járművet, a másikat pedig a helyszínen tartózkodók emelték ki, egy arra járó szabadnapos tűzoltó pedig áramtalanította a kocsit. A csurgói önkormányzati tűzoltók kerekeire állították a sérült járművet.

– A balesetben mindkét utas megsérült – közölte a katasztrófavédelem.