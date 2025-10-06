54 perce
Borzalmas pillanatok: egy gázpalack felrobbant, lakhatatlanná vált egy ház
A somogyi tűzoltókat a hétvégén kilenc tűzesethez és tizenöt műszaki mentéshez riasztották. Siójuton egy ház kigyulladt, egy gázpalack felrobbant a tűzben, az ingatlan lakhatatlanná vált.
Számos közlekedési balesetnél avatkoztak be az egységek, de lakóházakban felcsapó lángok miatt is riasztani kellett hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltókat, tájékoztatott hétfőn a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság – Siójuton egy ház kigyulladt, egy gázpalack felrobbant a tűzben.
Lángok, tetőszerkezet beszakadt, hőhatás, riasztás
Kigyulladt egy családi ház péntek reggel Kőkúton, az Arany János utcában. Mintegy kétszáz négyzetméter alapterületű lakóház két szobájában és a tárolóban keletkezett tűz. A lángok által érintett helyiségeknél a tetőszerkezet beszakadt. A szigetvári és a nagyatádi hivatásos, valamint a kadarkúti önkormányzati tűzoltók a munkálatok során két gázpalackot is kihoztak az épületből, amelyek közül az egyik a hőhatás következtében felhasadt. Az épület lakhatatlanná vált.
Egy gázpalack felrobbant, lakhatatlanná vált a ház
Egy körülbelül hatvan négyzetméteres ház gyulladt ki és égett teljes terjedelmében szombat délelőtt Siójuton, a Petőfi Sándor utcában. A helyszínre a siófoki hivatásos tűzoltók több egységét riasztották, akik három vízsugárral fékezték meg a tüzet. Az egységek kihoztak három gázpalackot az épületből, amelyeket visszahűtöttek. Egy palack azonban felrobbant a tűzben. Az ingatlan lakhatatlanná vált, a tulajdonos ideiglenesen rokonokhoz költözött.
– Az útszélén parkoló személyautónak ütközött egy motorkerékpár szombat délután a marcali Szigetvári utcában – számolt be a somogyi katasztrófavédelem. – A város hivatásos tűzoltói végezték a műszaki mentést, amelyet követően újra zavartalanul haladt a forgalom az érintett szakaszon. Az eset során a motoros megsérült, őt a mentők kórházba szállították.
Az elektromos fűtőtesten szárított ruhaneműk gyulladtak meg
- Füsttel telt meg egy balatonföldvári családi ház vasárnap délelőtt, amellyel a lakó a fürdőszobából kilépve szembesült. A tulajdonos azonnal elhagyta az épületet és tűzoltói segítséget kért. A siófoki hivatásos tűzoltók vonultak a Budapesti úti esethez, amelyről kiderült: az elektromos fűtőtesten szárított ruhaneműk gyulladtak meg. Az egység átvizsgálta a 70 négyzetméteres házat, elfojtotta a lángokat és kihozta az épületből az elégett ruhákat. Az épület átszellőztetését követően a lakó visszatérhetett otthonába.
- Lesodródott az útról, megpördült majd a tetejére borult egy személyautó vasárnap délután a 61-es főút Iharosberény és Pogányszentpéter közötti szakaszán. A csurgói önkormányzati tűzoltók végezték a műszaki mentést. A jármű két utasa nem sérült meg a balesetben.
Tetejére borult egy autó
Hídfőnek ütközött és a tetejére borult egy személyautó vasárnap este Csurgón, az Arany János utcában. A tűzoltók kiérkezése előtt az egyik utas el tudta hagyni a járművet, a másikat pedig a helyszínen tartózkodók emelték ki, egy arra járó szabadnapos tűzoltó pedig áramtalanította a kocsit. A csurgói önkormányzati tűzoltók kerekeire állították a sérült járművet.
– A balesetben mindkét utas megsérült – közölte a katasztrófavédelem.