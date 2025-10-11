október 11., szombat

Gázzal fűtesz? Üzent az MVM!

Harsányi Miklós

– Az MVM a téli hónapokban is szavatolja a lakosság számára a biztonságos energiaellátást; a földgáztárolókban elegendő készlet áll rendelkezésre, és a társaság a tavaszi-nyári időszakban folyamatos hálózatfejlesztésekkel készült a szezonra - közölte az MVM az MTI-vel.

Az MVM tájékoztatása szerint évente több milliárd forintot fordítanak a földgáz- és villamosenergia-elosztási rendszer korszerűsítésére, új alállomásokat építenek, bővítik a hálózati kapacitásokat, a legmodernebb technológiára cserélik az elöregedett vezetékeket. Csaknem 30 ezer kilométernyi földgáz- és csaknem 60 ezer kilométernyi villamosenergia-hálózaton keresztül, rendszeresen karbantartott, jó állapotú és európai szinten is kiemelkedő minőségű infrastruktúrával biztosítja a társaság a folyamatos és biztonságos energiaellátást az ügyfeleknek.

 

