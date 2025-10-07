Tízezer kaposvári édesanyát érint az SZJA-mentesség

2025-ben elindítottuk Európa legnagyobb családi adócsökkentési programját, amely több lépésben valósul meg – hangsúlyozta Gelencsér Attila országgyűlési képviselő a Tényfeltáró Folyami Polgár-Naszádon, amelyet az álhírek ellen indítottak a hiteles tájékoztatás érdekében.

Gelencsér Attila a Tényfeltáró Folyami Polgár-Naszádon

Gelencsér Attila a családtámogatásokról

Október elsejétől a 3 gyerekes kaposvári édesanyának sem kell fizetnie személyi jövedelemadót. Egy 3 gyermekes édesanya így átlagosan 109 ezer forinttal több pénzből gazdálkodhat. A négy gyerekesek már korábban megkapták ezt a kedvezményt.

2025-2026 között megduplázódik a családi adókedvezmény. 2025. júliustól jövedelemadó-mentes lett a CSED, a GYED és az örökbefogadói díj.

2026-ban a 40 év alatti kétgyermekes anyák szja-mentessége lép életbe.

2026-ban a 30 év alatti édesanyák szja-mentessége kiterjed a teljes jövedelmükre.

2027-ben a 40 és 50 év közötti kétgyermekes anyák is jogosultak lesznek a jövedelemadó-mentességre.

2028-tól az 50 és 60 év közötti kétgyermekes anyák jövedelme válik szja-mentessé.

2029-től a 60 év feletti kétgyermekes anyák is teljes szja-mentességet kapnak.

2029-re így egymillió édesanya mentesül a személyi jövedelemadó fizetésének kötelezettsége alól. Ez Kaposváron 10 ezer édesanyát érint.

Elindult az eddigi legnagyobb napelem-telepítési program is, jelentős állami támogatás mellett és a nagycsaládosok gépkocsivásárlási támogatása és a rezsi támogatás, mellyel Európa legalacsonyabb energiaárait biztosítják Kaposváron és a környékén 30 ezer családnak.

Kaposvár a béke és a nyugalom szigete

Kaposváron

0 migráns

0 nem-átalakító műtét

hormonkezelt gyermek

katona a fronton

zavargás

autófelgyújtás

csoportos nemi erőszak

nincs identitásválság

nincs gyökértelenség

Nem nyomjuk el a nemzeti kisebbségeket

nem emeljük fel az LMBTQ közösségeket



Viszont a teremtés szerinti családmodellben hiszünk

tiszteljük a hagyományainkat

szabadon gyakoroljuk a vallásunkat

nincsenek megszorítások

Amíg a Fidesz vezeti az országot nem is lesz, szögezte le Gelencsér Attila.

