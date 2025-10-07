október 7., kedd

Amália névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tények

41 perce

Tízezer kaposvári édesanyát érint az SZJA-mentesség

Címkék#családmodell#Gelencsér Attila#katona

16 év eredményeit tették mérlegre. A biztonság mellett a város polgárainak jólétét gyarapítottuk és anyagi biztonságot adunk a családoknak – mondta Gelencsér Attila, Kaposvár és a Zselic országgyűlési képviselője.

2025-ben elindítottuk Európa legnagyobb családi adócsökkentési programját, amely több lépésben valósul meg – hangsúlyozta Gelencsér Attila országgyűlési képviselő a Tényfeltáró Folyami Polgár-Naszádon, amelyet az álhírek ellen indítottak a hiteles tájékoztatás érdekében.  

Gelencsér Attila a Tényfeltáró Folyami Polgár-Naszádon
Gelencsér Attila a Tényfeltáró Folyami Polgár-Naszádon

Gelencsér Attila a családtámogatásokról  

Október elsejétől a 3 gyerekes kaposvári édesanyának sem kell fizetnie személyi jövedelemadót.  Egy 3 gyermekes édesanya így átlagosan 109 ezer forinttal több pénzből gazdálkodhat. A négy gyerekesek már korábban megkapták ezt a kedvezményt. 

2025-2026 között megduplázódik a családi adókedvezmény. 2025. júliustól jövedelemadó-mentes lett a CSED, a GYED és az örökbefogadói díj. 

 2026-ban a 40 év alatti kétgyermekes anyák szja-mentessége lép életbe. 

2026-ban a 30 év alatti édesanyák szja-mentessége kiterjed a teljes jövedelmükre. 

2027-ben a 40 és 50 év közötti kétgyermekes anyák is jogosultak lesznek a jövedelemadó-mentességre. 

2028-tól az 50 és 60 év közötti kétgyermekes anyák jövedelme válik szja-mentessé. 

2029-től a 60 év feletti kétgyermekes anyák is teljes szja-mentességet kapnak. 

2029-re így egymillió édesanya mentesül a személyi jövedelemadó fizetésének kötelezettsége alól. Ez Kaposváron 10 ezer édesanyát érint. 

Elindult az eddigi legnagyobb napelem-telepítési program is, jelentős állami támogatás mellett és a nagycsaládosok gépkocsivásárlási támogatása és a rezsi támogatás, mellyel Európa legalacsonyabb energiaárait biztosítják Kaposváron és a környékén 30 ezer családnak.

Kaposvár a béke és a nyugalom szigete

Kaposváron 

  • 0 migráns 
  • 0 nem-átalakító műtét
  • hormonkezelt gyermek
  • katona a fronton
  • zavargás 
  • autófelgyújtás 
  • csoportos nemi erőszak 
  • nincs identitásválság
  • nincs gyökértelenség 
  • Nem nyomjuk el a nemzeti kisebbségeket 
  • nem emeljük fel az LMBTQ közösségeket
     

Viszont a teremtés szerinti családmodellben hiszünk 

tiszteljük a hagyományainkat 

szabadon gyakoroljuk a vallásunkat 

nincsenek megszorítások 

Amíg a Fidesz vezeti az országot nem is lesz, szögezte le Gelencsér Attila. 
 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu