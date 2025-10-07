49 perce
Tízezer kaposvári édesanyát érint az SZJA-mentesség
16 év eredményeit tették mérlegre. A biztonság mellett a város polgárainak jólétét gyarapítottuk és anyagi biztonságot adunk a családoknak – mondta Gelencsér Attila, Kaposvár és a Zselic országgyűlési képviselője.
2025-ben elindítottuk Európa legnagyobb családi adócsökkentési programját, amely több lépésben valósul meg – hangsúlyozta Gelencsér Attila országgyűlési képviselő a Tényfeltáró Folyami Polgár-Naszádon, amelyet az álhírek ellen indítottak a hiteles tájékoztatás érdekében.
Gelencsér Attila a családtámogatásokról
Október elsejétől a 3 gyerekes kaposvári édesanyának sem kell fizetnie személyi jövedelemadót. Egy 3 gyermekes édesanya így átlagosan 109 ezer forinttal több pénzből gazdálkodhat. A négy gyerekesek már korábban megkapták ezt a kedvezményt.
2025-2026 között megduplázódik a családi adókedvezmény. 2025. júliustól jövedelemadó-mentes lett a CSED, a GYED és az örökbefogadói díj.
2026-ban a 40 év alatti kétgyermekes anyák szja-mentessége lép életbe.
2026-ban a 30 év alatti édesanyák szja-mentessége kiterjed a teljes jövedelmükre.
2027-ben a 40 és 50 év közötti kétgyermekes anyák is jogosultak lesznek a jövedelemadó-mentességre.
2028-tól az 50 és 60 év közötti kétgyermekes anyák jövedelme válik szja-mentessé.
2029-től a 60 év feletti kétgyermekes anyák is teljes szja-mentességet kapnak.
2029-re így egymillió édesanya mentesül a személyi jövedelemadó fizetésének kötelezettsége alól. Ez Kaposváron 10 ezer édesanyát érint.
Elindult az eddigi legnagyobb napelem-telepítési program is, jelentős állami támogatás mellett és a nagycsaládosok gépkocsivásárlási támogatása és a rezsi támogatás, mellyel Európa legalacsonyabb energiaárait biztosítják Kaposváron és a környékén 30 ezer családnak.
Kaposvár a béke és a nyugalom szigete
Kaposváron
- 0 migráns
- 0 nem-átalakító műtét
- hormonkezelt gyermek
- katona a fronton
- zavargás
- autófelgyújtás
- csoportos nemi erőszak
- nincs identitásválság
- nincs gyökértelenség
- Nem nyomjuk el a nemzeti kisebbségeket
- nem emeljük fel az LMBTQ közösségeket
Viszont a teremtés szerinti családmodellben hiszünk
tiszteljük a hagyományainkat
szabadon gyakoroljuk a vallásunkat
nincsenek megszorítások
Amíg a Fidesz vezeti az országot nem is lesz, szögezte le Gelencsér Attila.