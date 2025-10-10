október 10., péntek

Gedeon névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

52 perce

Húszezer nyugdíjason segít a kormány

Címkék#Zselic#migráns#nyugdíjas#Gelencsér Attila

Húszezer kaposvári és zselici nyugdíjason segített a kormány, és a fiatalokat is támogatja. Gelencsér Attila országgyűlési képviselő az álhírek ellen tartott rendezvénysorozaton beszélt a választókerületében élők helyzetéről.

Gelencsér Attila, Kaposvár és a Zselic országgyűlési képviselője kiemelte a nyugdíjasok és a fiatalok helyzetét az álhírek ellen tartott Tényfeltáró Folyami Polgár-Naszád országos rendezvénysorozat kaposvári állomásán. 

Gelencsér Attila: Gondolunk az idősekre és a fiatalokra is Fotó: Lang Róbert
Gelencsér Attila: Gondolunk az idősekre és a fiatalokra is Fotó: Lang Róbert

Gelencsér Attila: Gondolunk az idős polgárainkra is 

A 20 ezer kaposvári és zselici nyugdíjashoz már megérkezett a 30 ezer forintos élelmiszer utalvány, és novemberben érkezik a nyugdíj-kiegészítés is. A nyugdíjasok átlagosan 47 200 forint plusz pénzt kapnak a novemberi nyugdíjjal együtt, ezzel januárig visszamenőleg megvalósul az inflációkövető nyugdíjemelés, decemberben pedig már az 1,6 százalékkal megemelt nyugdíjat kapják. Februárban érkezik a 13. havi nyugdíj is. 

A Nők 40 korkedvezményes nyugdíját több, mint 1300-an vették eddig igénybe Kaposváron. 

 

Kaposvár ugyanakkor a munkások és a fiatalok városa is 

  • A 25 év alatt nem kell személyi jövedelemadót fizetniük, így többet tehetnek félre a fizetésükből; 25 év alatti adómentessége 2500 főt érint Kaposváron.  
  • Elérhető a kamatmentes, 4 millió forintos munkáshitel, ami nagy segítség lehet a pályakezdésnél, közel 30 ezren igényelték eddig országosan.  
  • A  cél 1000 eurós minimálbér és 1 millió forintos átlagkereset 
  • A fiatalokat az Otthon Start, 3 százalékos lakáshitellel, a világon egyedülálló babaváró támogatással, és a csok plusszal segítik. A bankokban óriási az érdeklődés, 250 család jelentkezett a kaposvári bankokban egy hónap alatt az Otthon Start Program. 

 

– Kaposvár a béke és nyugalom szigete, mert nulla a migránsok, a zavargások, hormonkezelt vagy nemi átalakításon átesett gyermekek száma, és nulla számú katonát vezényeltünk a frontra – mondta Gelencsér Attila. – A teremtés szerinti családmodellben gondolkodunk, nem nyomjuk el a nemzetiségeket, tiszteljük hagyományainkat, nem emeljük fel az LMBTQ-lobbit, és nem lesznek megszorítások – ha a kormány folytathatja a munkáját.  

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu