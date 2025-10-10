Húszezer nyugdíjason segít a kormány

Gelencsér Attila, Kaposvár és a Zselic országgyűlési képviselője kiemelte a nyugdíjasok és a fiatalok helyzetét az álhírek ellen tartott Tényfeltáró Folyami Polgár-Naszád országos rendezvénysorozat kaposvári állomásán.

Gelencsér Attila: Gondolunk az idősekre és a fiatalokra is Fotó: Lang Róbert

Gelencsér Attila: Gondolunk az idős polgárainkra is

A 20 ezer kaposvári és zselici nyugdíjashoz már megérkezett a 30 ezer forintos élelmiszer utalvány, és novemberben érkezik a nyugdíj-kiegészítés is. A nyugdíjasok átlagosan 47 200 forint plusz pénzt kapnak a novemberi nyugdíjjal együtt, ezzel januárig visszamenőleg megvalósul az inflációkövető nyugdíjemelés, decemberben pedig már az 1,6 százalékkal megemelt nyugdíjat kapják. Februárban érkezik a 13. havi nyugdíj is.

A Nők 40 korkedvezményes nyugdíját több, mint 1300-an vették eddig igénybe Kaposváron.

Kaposvár ugyanakkor a munkások és a fiatalok városa is

A 25 év alatt nem kell személyi jövedelemadót fizetniük, így többet tehetnek félre a fizetésükből; 25 év alatti adómentessége 2500 főt érint Kaposváron.

Elérhető a kamatmentes, 4 millió forintos munkáshitel, ami nagy segítség lehet a pályakezdésnél, közel 30 ezren igényelték eddig országosan.

A cél 1000 eurós minimálbér és 1 millió forintos átlagkereset

A fiatalokat az Otthon Start, 3 százalékos lakáshitellel, a világon egyedülálló babaváró támogatással, és a csok plusszal segítik. A bankokban óriási az érdeklődés, 250 család jelentkezett a kaposvári bankokban egy hónap alatt az Otthon Start Program.

– Kaposvár a béke és nyugalom szigete, mert nulla a migránsok, a zavargások, hormonkezelt vagy nemi átalakításon átesett gyermekek száma, és nulla számú katonát vezényeltünk a frontra – mondta Gelencsér Attila. – A teremtés szerinti családmodellben gondolkodunk, nem nyomjuk el a nemzetiségeket, tiszteljük hagyományainkat, nem emeljük fel az LMBTQ-lobbit, és nem lesznek megszorítások – ha a kormány folytathatja a munkáját.