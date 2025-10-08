Minél többször csinálom, annál könnyebben megy - aki a Tik-Tokon nő fel, annak ez elég kínos

"Rendesen , szorongok ha fel kell emelnem a telefont, vagy valakit fel kell hívnom" – egyre inkább megszokott kijelentés ez a fiatalok, főleg a Z generáció körében. A legegyszerűbb, az élet részét képező cselekvés is, mint például az időpontfoglalás a háziorvoshoz telefonon, is megemeli a legtöbb fiatal pulzus számát. Ezek a dolgok az idősebb generáció számára természetesek, míg a fiatalabb generációnak ezt tanulnia kell, ha nem a kommunikáció teljesen más formáját választja.

A "Z" generáció inkább, az írás alapú kommunikációt részesíti előnybe. Fotó: MW

A közösségi média megjelenésével új digitális tereket nyitunk magunknak, és egy teljesen új "univerzumban" éljük az életünk bizonyos részeit. Képzeljük el, hogy van egy város, amelyben különböző kávézók vannak, különböző tematikával, más-más élményt nyújtva. Pont ilyenek ezek a platformok is, más-más élményt kínálnak, ezért minden generáció a számára kedvelt platformot használja.

– Már sokat gyakoroltam, s bár kezdetben nem volt könnyű telefonálnom, de aztán minél többször csináltam, annál könnyebb volt. Annyira hozzászoktam az írás alapú beszélgetéshez, vagy a hangüzeneteken keresztüli kommunikációhoz, hogy számomra furcsa volt ez az elején. Nagyon szeretem a TikTokot használni, a Facebookon nem vagyok annyira aktív, viszont a Messengert nagyon szeretem, több csoportos beszélgetésben is benne vagyok – mondta a kaposvári Kovács Bianka.

Generációk platformjai

Mikor a Facebook kapcsolóját felkapcsolta Mark Zuckerberg az egyetemének kollégiumi szobájában, nem gondolta volna, hogy egy új korszakot indít el az emberiség történetében, amely generációkon átívelve hat ki az emberek mindennapjaira. A "Z" generáció, annyira nem is felhasználója a Facebooknak, viszont annál inkább használja a cég másik platformját, az Instagram-ot. – A Facebookot annyira nem használom, de az idősebb ismerőseimet simán elérem rajta, ott is inkább a reels videókat pörgetem, aztán, ha azt meguntam, áttérek a TikTokra. Nem tudom mennyi az egészséges mennyiség, de igyekszem figyelni hogy napi 1-2 órát töltsek el online – mondta Horváth Dániel, kaposvári fiatal.