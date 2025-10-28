október 28., kedd

Változások kora

1 órája

De jól nézel ki! Régen bók volt, mára sértés lett belőle - és van ilyenből még egy csomó

Címkék#határ#generációk tisztelet#kommunikáció

Az idők változnak, és velük együtt az illemszabályok is. Ami korábban természetes udvariasságnak számított, azt ma a fiatalabb generációk már gyakran tolakodónak, kényelmetlennek vagy éppen tiszteletlennek érzik. A társadalmi normák átalakulása nem jelenti azt, hogy a fiatalok udvariatlanok lennének – egyszerűen másképp értelmezik a tiszteletet és a személyes határokat.

Lugosi Laura
De jól nézel ki! Régen bók volt, mára sértés lett belőle - és van ilyenből még egy csomó

Fotó: Jeff Greenberg

A társadalmi normák folyamatosan változnak, és ezzel együtt az is, amit udvariasságnak vagy tiszteletnek tartunk. Míg a korábbi generációk számára bizonyos viselkedésformák maguktól értetődőek voltak, addig a fiatalabb nemzedékek — különösen a Z generáció — már másképp gondolkodnak a személyes határokról, a kommunikációról és az emberi kapcsolatokban elvárt illemről.

A váratlan látogatások is konfliktust eredményezhetnek a generációk közt
A váratlan látogatások is konfliktust eredményezhetnek a generációk közt Forrás: AI

Váratlan látogatás, kellemetlen telefonhívás és a többi – így látja az illemszabályokat a fiatal generáció

Sok konfliktust szül a tanácsadás: régen a jó tanács a törődés jele volt, ma sokan inkább kellemetlennek érzik. A Z generáció szerint nem mindig a megoldás a fontos, hanem az, hogy valaki meghallgassa őket.

Korábban az is természetes volt, ha valaki „csak úgy beugrott” egy rokonhoz vagy ismerőshöz, anélkül, hogy előre jelezte volna a látogatását. A fiatalabb generációk azonban ezt sokszor a magánszféra megsértésének érzik. A legtöbben szeretik maguk beosztani az idejüket, és zavarónak tartják, ha váratlanul felbukkan valaki a napjuk közepén.

Ugyanez igaz a telefonálásra is. Míg az idősebbek a személyes hívásban látják a figyelmességet és az udvariasságot, a fiatalabbak inkább üzenetet küldenek. A váratlan hívás számukra tolakodó és feszélyező lehet, mert a digitális kommunikáció világában fontos számukra, hogy saját ritmusukban reagálhassanak.

Az ölelés és a puszizás régen a közvetlenség és szeretet természetes kifejezése volt, ma viszont sokan csak akkor fogadják el, ha előtte megkérdezik, hogy rendben van-e. A fiatalabb generációk számára a személyes tér tisztelete kiemelten fontos, és a fizikai érintéshez is beleegyezést várnak el.

A megszólítások terén is változott a szemlélet. A „doktor úr”, „ügyvéd úr” típusú formális kifejezéseket a fiatalok már nem érzik szükségesnek. Szerintük ezek túlzottan hierarchikusak, távolságtartóak, és inkább a hatalmi különbségeket hangsúlyozzák. A közvetlenebb, egyenrangú kommunikációt tartják természetesnek és tiszteletteljesnek.

A részvétnyilvánítás és köszönetnyilvánítás formája is megváltozott. Míg régen természetes volt a kézzel írt levél, ma már egy rövid üzenet, egy őszinte mondat vagy akár egy emoji is elegendő lehet a szándék kifejezésére. A gesztus lényege nem változott, csupán a formája lett modernebb és gyorsabb.

A kölcsönös tisztelet szintén más értelmet nyert. A fiatalok szerint a tisztelet nem életkor kérdése, hanem viselkedésé. Úgy vélik, a megbecsülés nem jár automatikusan csak azért, mert valaki idősebb, hanem kölcsönös viszonyban kell megnyilvánulnia. A hagyományos hierarchiát a kölcsönösség és az empátia váltotta fel.

Mátraházi Tibor pszichológus szerint alapvető megértésbeli probléma húzódik a generációk között – mindkét irányban. Az idősebbek gyakran nem értik, hogy a mai fiatalok egészen más világban élnek, mint amilyenben ők nőttek fel: másként gondolkodnak, máshogy építik a kapcsolataikat, és teljesen eltérő értékrend alapján működnek.

–A legnagyobb különbség az úgynevezett kortárs orientáció jelenségében keresendő – mondja a szakember. Ez azt jelenti, hogy a gyerekek egyre korábban kezdenek el nem a szülői mintához, hanem a kortársaik elvárásaihoz igazodni.

– Régebben ez a folyamat a felső tagozatos korosztályra volt jellemző, ma viszont már az általános iskola alsó tagozatán, 8–10 éves korban megfigyelhető. A gyerekek ilyenkor már nem a családi közösség értékrendjét követik, hanem a barátaiknak akarnak megfelelni. – magyarázza. 

Mátraházi Tibor kiemelte, hogy a jelenséget a pszichológia már a második világháború után elkezdte vizsgálni, és azóta is figyeli, hogyan tolódik egyre fiatalabb korosztályok felé. Hozzátette: ez az értékek fokozatos eróziójához vezethet, hiszen a kortárs csoportok nem mindig tudnak stabil, egészséges értékrendet közvetíteni. A szülők és a pedagógusok pedig gyakran tehetetlennek érzik magukat, mert a gyerekek már nem tőlük várnak iránymutatást, hanem egymástól. Ez otthon és az iskolában egyaránt megmutatkozik. 

A szülő kér valamit, a gyerek pedig egyszerűen nemet mond – nem azért, mert valami mást szeretne csinálni, hanem mert nem akarja azt tenni, amit a felnőtt kér. Ezzel a szülők sokszor nem tudnak mit kezdeni, és így alakul ki a generációk közti feszültség.

Generációk
Generációk Forrás: hrdailyadvisor.com

Az étkezési szokásokban is érzékelhető a szemléletváltás. Régen az volt az udvarias, ha valaki „mind megeszi, ami a tányérján van”, ma viszont ezt sokan felesleges nyomásnak élik meg. A fiatalabb generációk számára fontosabb az egészségtudatosság és a testpozitív szemlélet, mint a régi étkezési szabályok betartása.

A külsővel kapcsolatos megjegyzéseket is másként kezelik. Míg korábban a „De jól nézel ki, fogytál!” típusú mondat bóknak számított, ma ez sokak számára kellemetlen, sőt bántó lehet. A fiatalok úgy gondolják, a dicséret ne a testre, hanem inkább a személyiségre, a kisugárzásra vagy a hangulatra irányuljon.

A kézcsók is elvesztette korábbi jelentését. Egykor a lovagiasság szimbóluma volt, ma viszont sokan idejétmúltnak, sőt tolakodónak tartják. A fiatal generáció a beleegyezést és a személyes tér védelmét előbbre helyezi, mint a hagyományos udvariassági formákat.

A fiatalabb generációk talán nem lettek kevésbé udvariasak az idősebbeknél – egyszerűen másként mutatják ki a tiszteletet. Számukra az udvariasság már nem a megszokott formaságokban, hanem az őszinteségben, a beleegyezésben, a személyes határok tiszteletében és a kölcsönös megbecsülésben nyilvánul meg.

 

