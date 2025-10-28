De jól nézel ki! Régen bók volt, mára sértés lett belőle - és van ilyenből még egy csomó

A társadalmi normák folyamatosan változnak, és ezzel együtt az is, amit udvariasságnak vagy tiszteletnek tartunk. Míg a korábbi generációk számára bizonyos viselkedésformák maguktól értetődőek voltak, addig a fiatalabb nemzedékek — különösen a Z generáció — már másképp gondolkodnak a személyes határokról, a kommunikációról és az emberi kapcsolatokban elvárt illemről.

A váratlan látogatások is konfliktust eredményezhetnek a generációk közt Forrás: AI

Váratlan látogatás, kellemetlen telefonhívás és a többi – így látja az illemszabályokat a fiatal generáció

Sok konfliktust szül a tanácsadás: régen a jó tanács a törődés jele volt, ma sokan inkább kellemetlennek érzik. A Z generáció szerint nem mindig a megoldás a fontos, hanem az, hogy valaki meghallgassa őket.

Korábban az is természetes volt, ha valaki „csak úgy beugrott” egy rokonhoz vagy ismerőshöz, anélkül, hogy előre jelezte volna a látogatását. A fiatalabb generációk azonban ezt sokszor a magánszféra megsértésének érzik. A legtöbben szeretik maguk beosztani az idejüket, és zavarónak tartják, ha váratlanul felbukkan valaki a napjuk közepén.

Ugyanez igaz a telefonálásra is. Míg az idősebbek a személyes hívásban látják a figyelmességet és az udvariasságot, a fiatalabbak inkább üzenetet küldenek. A váratlan hívás számukra tolakodó és feszélyező lehet, mert a digitális kommunikáció világában fontos számukra, hogy saját ritmusukban reagálhassanak.

Az ölelés és a puszizás régen a közvetlenség és szeretet természetes kifejezése volt, ma viszont sokan csak akkor fogadják el, ha előtte megkérdezik, hogy rendben van-e. A fiatalabb generációk számára a személyes tér tisztelete kiemelten fontos, és a fizikai érintéshez is beleegyezést várnak el.

A megszólítások terén is változott a szemlélet. A „doktor úr”, „ügyvéd úr” típusú formális kifejezéseket a fiatalok már nem érzik szükségesnek. Szerintük ezek túlzottan hierarchikusak, távolságtartóak, és inkább a hatalmi különbségeket hangsúlyozzák. A közvetlenebb, egyenrangú kommunikációt tartják természetesnek és tiszteletteljesnek.

A részvétnyilvánítás és köszönetnyilvánítás formája is megváltozott. Míg régen természetes volt a kézzel írt levél, ma már egy rövid üzenet, egy őszinte mondat vagy akár egy emoji is elegendő lehet a szándék kifejezésére. A gesztus lényege nem változott, csupán a formája lett modernebb és gyorsabb. A kölcsönös tisztelet szintén más értelmet nyert. A fiatalok szerint a tisztelet nem életkor kérdése, hanem viselkedésé. Úgy vélik, a megbecsülés nem jár automatikusan csak azért, mert valaki idősebb, hanem kölcsönös viszonyban kell megnyilvánulnia. A hagyományos hierarchiát a kölcsönösség és az empátia váltotta fel.

Mátraházi Tibor pszichológus szerint alapvető megértésbeli probléma húzódik a generációk között – mindkét irányban. Az idősebbek gyakran nem értik, hogy a mai fiatalok egészen más világban élnek, mint amilyenben ők nőttek fel: másként gondolkodnak, máshogy építik a kapcsolataikat, és teljesen eltérő értékrend alapján működnek.