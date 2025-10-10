Giga nagy útvesztő épül Siófokon

Idén ősszel valami igazán különleges vár mindenkit Siófokon, rekordméretű, 729 négyzetméteres Szalmalabirintust építenek a Siófoki Nagystrand területén! A hatalmas, szalmabálákból felépített útvesztő nemcsak méreteivel, hanem izgalmas, tematikus játékaival is garantálja a felejthetetlen élményt kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

A Szalmalabirintus október 23-tól várja a látogatókat, akik egy valódi kaland részeseivé válhatnak: rejtélyes folyosók, elágazások, zsákutcák és titkos feladatok vezetnek végig a labirintuson. A cél? Megtalálni a kijáratot – és közben rengeteget nevetni, játszani és együtt szórakozni!