Gombamérgezés: ezeknél a gombáknál nem hibázhatsz kétszer

Az elfogyasztott gombafajtól függően a tünetek perceken belül is jelentkezhetnek, de előfordulhat, hogy csak napok múlva lépnek fel – a gombamérgezés rendkívül gyorsan súlyos egészségügyi problémákhoz vezethet.

Gombaszedés után lényeges, hogy szakember ellenőrizze a gombát - a gombamérgezés rövid időn belül rendkívül súlyos problémát okozhat

Mérgező vegyület, tünetek, panaszok, súlyos máj- és vesekárosodás, halált is okozhatnak

Gombamérgezés alatt két megbetegedési módot is érthetünk, írta a webbeteg.hu. Általánosságban gombamérgezés esetén mycetizmusról beszélünk, ekkor a gombában található mérgező vegyület (toxin) okozza a tüneteket, ebben a cikkben erről lesz részletesen szó. A másik esetben az élelmiszerekben elszaporodó, szemmel feltétlenül nem is látható penészgombák méreganyagai miatt alakulnak ki panaszok, ezt mycotoxikózisnak nevezzük.

A sok csapadék, a nyári, nyár végi és őszi meleg és nedves idő kedvez a gombáknak, ilyenkor nagy számban fordulnak elő az erdőkben és a réteken. A kalapos gombák mindössze 3%-a mérgező, tehát a kertekben növekvő gombák között elég kis valószínűséggel bukkanhatunk halálosan mérgező darabokba, azonban egyes mérgező gombák súlyos máj- és vesekárosodást vagy halált is okozhatnak. Az ehető és mérges gombák elkülönítése nem könnyű feladat, ezért a begyűjtött gombát mindig vizsgáltassuk meg szakértővel!

Gyorsriasztás: életveszély a gombamérgezéstől

A tünetek viszonylag gyorsan jelentkezhetnek, akár egy órán belül, de tíz nappal a gomba elfogyasztása után is. A késő jelentkező tünetek együtt járnak a máj és a vese károsodásával, hiszen a méreg a tünetek jelentkezése előtt megkezdi kifejteni ártalmas hatását, és ez is éppoly életveszélyes lehet, mint a hirtelen ható gombaméreg.

A tünetek nagyon különbözőek lehetnek, a toxinoktól függően nem feltétlenül jelentkezik minden tünet egyazon személynél. A leggyakoribbak a következők:

Émelygés, hányinger, hányás

Hasmenés

Gyomor- és hasfájás

Izzadási rohamok

Szédülés

Zavarodottság, észlelési zavarok

Légzési nehézségek és légszomj

Heves szívdobogás

Egyensúlyzavarok

Amit minden erdőjárónak ismernie kellene: a gyilkos galóca

- Jelenleg, és általában is hazánkban a legveszélyesebb halálosan mérgező gombafaj, amit minden erdőjárónak ismernie kellene: a gyilkos galóca. Tömegesen van jelen erdeinkben és a gombavizsgálós tapasztalatok alapján leggyakrabban a zöldes színű galambgombákkal tévesztik össze az emberek. Nem figyelnek a sokszor avarban rejtőző nagy bocskor meglétére, a tönk mintázatára, a gallér pedig sok esetben hiányzik, vagy letapadt, így nem észrevehető.

Több veszély leselkedhet a gombagyűjtőkre

– A gombamérgezés veszélye folyamatosan fennáll, ha ugyanis vannak ehető gombák, akkor mérgezők is léteznek – mondta csütörtökön Fodor István zselickisfaludi gombaszakértő. – A lakosság most az erdőkben és mezőkön próbál gombát szedni, így például őzlábgombát, s vargányát is lehet találni.

A szakember napokban hallotta, hogy valaki gyilkos galócát látott az egyik somogyi erdőben, de nem szedte fel. Rámutatott: több veszély leselkedhet a gombagyűjtőkre. Könnyen gondot okozhat, ha túlságosan megbíznak magukban, és nem ellenőriztetik a gombát. Nyomatékosan arra is felhívta a figyelmet: ha valaki gombát fogyaszt és rosszul érzi magát, azonnal hívjon mentőt vagy menjen kórházba.

Arról is szólt: Kaposváron van ingyenes gombavizsgálat, s aki gombát szedett, feltétlenül vigye el azt a szakemberhez. Fodor István szerint fontos, hogy a gombát fajtánként, külön helyezzék el a kosárba a gombaszedők, hogy ne érintkezzenek egymással. Az is lényeges, hogy a félig romlott gombát ne szedjék fel.

Kizárólag bevizsgált gombát adhatnak el az árusok

– A gombaszedők időnként a lakásomra is eljönnek, s a kaposvári vásárban is gyakran felkeresnek, ahol gombát vizsgálok – jegyezte meg Fodor István. A 70 éves zselickisfaludi szakember 1970-ben vizsgázott először, s utána 1990-ben egy éves gombaszakértői képzést végzett a budapesti ELTE-n. Rámutatott: a piaci gomba biztonságos, mert gombaszakértő ellenőrzi az árut. A kereskedők, árusok egy papírt kapnak arról, hogy mit értékesítenek és mekkora mennyiségben.