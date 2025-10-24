október 24., péntek

Odafigyelés és óvatosság

3 órája

Gombamérgezés: ezeknél a gombáknál nem hibázhatsz kétszer

Kis mennyiségű mérges gomba fogyasztása is elegendő ahhoz, hogy súlyos mérgezés alakuljon ki. A gombamérgezés következtében könnyen életveszélyes állapotba kerülhetnek azok, akik nem tartják az alap biztonsági szabályokat.

Harsányi Miklós
Fotó: Tetiana Kasatkina

Az elfogyasztott gombafajtól függően a tünetek perceken belül is jelentkezhetnek, de előfordulhat, hogy csak napok múlva lépnek fel – a gombamérgezés rendkívül gyorsan súlyos egészségügyi problémákhoz vezethet.

Mérgező vegyület, tünetek, panaszok, súlyos máj- és vesekárosodás, halált is okozhatnak

Gombamérgezés alatt két megbetegedési módot is érthetünk, írta a webbeteg.hu. Általánosságban gombamérgezés esetén mycetizmusról beszélünk, ekkor a gombában található mérgező vegyület (toxin) okozza a tüneteket, ebben a cikkben erről lesz részletesen szó. A másik esetben az élelmiszerekben elszaporodó, szemmel feltétlenül nem is látható penészgombák méreganyagai miatt alakulnak ki panaszok, ezt mycotoxikózisnak nevezzük.

A sok csapadék, a nyári, nyár végi és őszi meleg és nedves idő kedvez a gombáknak, ilyenkor nagy számban fordulnak elő az erdőkben és a réteken. A kalapos gombák mindössze 3%-a mérgező, tehát a kertekben növekvő gombák között elég kis valószínűséggel bukkanhatunk halálosan mérgező darabokba, azonban egyes mérgező gombák súlyos máj- és vesekárosodást vagy halált is okozhatnak. Az ehető és mérges gombák elkülönítése nem könnyű feladat, ezért a begyűjtött gombát mindig vizsgáltassuk meg szakértővel!

 

Gyorsriasztás: életveszély a gombamérgezéstől

A tünetek viszonylag gyorsan jelentkezhetnek, akár egy órán belül, de tíz nappal a gomba elfogyasztása után is. A késő jelentkező tünetek együtt járnak a máj és a vese károsodásával, hiszen a méreg a tünetek jelentkezése előtt megkezdi kifejteni ártalmas hatását, és ez is éppoly életveszélyes lehet, mint a hirtelen ható gombaméreg.

A tünetek nagyon különbözőek lehetnek, a toxinoktól függően nem feltétlenül jelentkezik minden tünet egyazon személynél. A leggyakoribbak a következők:

  • Émelygés, hányinger, hányás
  • Hasmenés
  • Gyomor- és hasfájás
  • Izzadási rohamok
  • Szédülés
  • Zavarodottság, észlelési zavarok
  • Légzési nehézségek és légszomj
  • Heves szívdobogás
  • Egyensúlyzavarok

 

Amit minden erdőjárónak ismernie kellene: a gyilkos galóca

- Jelenleg, és általában is hazánkban a legveszélyesebb halálosan mérgező gombafaj, amit minden erdőjárónak ismernie kellene: a gyilkos galóca. Tömegesen van jelen erdeinkben és a gombavizsgálós tapasztalatok alapján leggyakrabban a zöldes színű galambgombákkal tévesztik össze az emberek. Nem figyelnek a sokszor avarban rejtőző nagy bocskor meglétére, a tönk mintázatára, a gallér pedig sok esetben hiányzik, vagy letapadt, így nem észrevehető. 

 

Több veszély leselkedhet a gombagyűjtőkre

  •  – A gombamérgezés veszélye folyamatosan fennáll, ha ugyanis vannak ehető gombák, akkor mérgezők is léteznek – mondta csütörtökön Fodor István zselickisfaludi gombaszakértő. – A  lakosság most az erdőkben és mezőkön próbál gombát szedni, így például őzlábgombát, s vargányát is lehet találni. 
  • A szakember napokban  hallotta, hogy valaki gyilkos galócát látott az egyik somogyi erdőben, de nem szedte fel. Rámutatott: több veszély leselkedhet a gombagyűjtőkre. Könnyen gondot okozhat, ha túlságosan megbíznak magukban, és nem ellenőriztetik a gombát. Nyomatékosan arra is felhívta a figyelmet: ha valaki gombát fogyaszt és rosszul érzi magát, azonnal hívjon mentőt vagy menjen kórházba. 
  • Arról is szólt: Kaposváron van ingyenes gombavizsgálat, s aki gombát szedett, feltétlenül vigye el azt a szakemberhez. Fodor István szerint fontos, hogy a gombát fajtánként, külön helyezzék el a kosárba a gombaszedők, hogy ne érintkezzenek egymással. Az is lényeges, hogy a félig romlott gombát ne szedjék fel.

 

Kizárólag bevizsgált gombát adhatnak el az árusok 

– A gombaszedők időnként a lakásomra is eljönnek, s a kaposvári vásárban is gyakran felkeresnek, ahol gombát vizsgálok – jegyezte meg Fodor István. A 70 éves zselickisfaludi szakember 1970-ben vizsgázott először, s utána 1990-ben egy éves gombaszakértői képzést végzett a budapesti ELTE-n. Rámutatott: a piaci gomba biztonságos, mert gombaszakértő ellenőrzi az árut. A kereskedők, árusok egy papírt kapnak arról, hogy  mit értékesítenek és mekkora mennyiségben. 

– Somogyban jelenleg Nagybajom, Kutas és Kiskorpád könyékén is szednek gombát a gyűjtők – tette hozzá. 

 

Nagypiac az ősz közepén

– A gombát viszik, de azt látom, sokan félnek tőle, viszont aki ismer, az bátran megveszi – mondta Kiss István, gombaárus őstermelő. Hozzátette: ma jönnek a vásárlók, jó a felhozatal, most van az ideje. Volt olyan év, hogy december hetedikén még szegfűgombát hoztam. A vargánya 6000 forint volt, a vörös érdes 5000 forintba került, az őzláb gomba ára 2000-2500 forint között mozgott, míg a nyúlgomba 10000 forintba került.

 

 

