1 órája

Akár 65 ezer forint is lehet a bírság, ha így gombázol

Címkék#Somogy vármegye#gombaszezon#természetvédelem

Ahogy beköszönt az ősz, sokan élnek a lehetőséggel, hogy kosarat ragadva induljanak gombázásra Somogy erdeibe. Ez a hagyomány nemcsak gasztronómiai élményt jelent, hanem különleges kapcsolatot teremt az erdőkkel, ám a természetvédelem szabályainak ismerete nélkül könnyen kellemetlen meglepetés lehet a vége.

Molnár Dániel
Az őszi gombaszezon beköszöntével Somogy erdői és rétjei újra megtelnek gombázókkal – sokan ilyenkor veszik nyakukba a természetet, hogy begyűjtsék az év egyik legízletesebb ajándékát. Ám miközben a kosarak gyorsan telnek, egyre többször előfordul, hogy a lelkes gyűjtögetők nincsenek tisztában a gombászás néhány szabályával, és hogy hol és mit szabad szedni. Pedig a szabályok megszegése nemcsak a természetet károsíthatja, hanem akár több tízezer forintos bírságot is maga után vonhat.

Gombászás szabályait jó ha betartjuk
Gombászás szabályait jó ha betartjuk. Fotó: MW

– Rendszeresen, akár családi programként is szoktunk járni gombázni. Ismerem is a fajokat, még a nagymamám tanította. Szeretünk különböző ételeket készíteni belőle, reggelire, vacsorára. Nem csak Somogyban, hanem Baranya vármegyében is szoktunk járni kirándulni, és gombázni – mondta Horváth Dorottya, kaposvári lakos.

A természetvédelmi hatóságok idén fokozott ellenőrzéseket tartanak ott, ahol a gombafajok sokszínűsége miatt nagy a forgalom. Fokozottan védett területeken – például nemzeti parkok vagy természetvédelmi övezetek egyes részein – a gombagyűjtés teljes mértékben tilos. Aki mégis itt próbál szerencsét, akár 65 ezer forintos bírságra is számíthat, sőt, védett fajok szedése esetén feljelentés is történhet.

A gombászás szabályai

Még a nem védett területeken is csak korlátozott mennyiségben, legfeljebb két kilogramm gombát gyűjthetünk személyenként és alkalmanként – ez a szabály országosan érvényes. Fontos továbbá, hogy csak olyan gombákat szedjünk, amelyeket valóban fel is használunk: a feleslegesen begyűjtött termény nemcsak kárba vész, hanem a természet egyensúlyát is megzavarhatja. A gombásztúrák vagy szervezett gyűjtések esetében külön engedélyre is szükség van, hiszen a tömeges jelenlét fokozott terhelést jelenthet az élővilágra.

NAGY4827
Fotó: Nagy Balázs

A leggyakoribb problémák közé tartozik, hogy a gyűjtők nem ismerik pontosan a védett övezetek határait, vagy nem tudják megkülönböztetni a védett gombafajokat a gyakori, ehető fajtáktól. Ezért a szakemberek minden évben hangsúlyozzák, hogy mielőtt bárki kosarat ragad, érdemes tájékozódni az aktuális szabályokról és akár gombaszakellenőrhöz is fordulni, mielőtt bármit a konyhába viszünk.

A felelős kikapcsolódás

A gombázás nem csupán gasztronómiai élmény, hanem egyfajta természetközeli kikapcsolódás is, amely erősíti a kapcsolatunkat a környezetünkkel. Ahhoz azonban, hogy ez az élmény hosszú távon is megmaradjon, mindannyiunk felelőssége, hogy betartsuk a természetvédelmi előírásokat, és tisztelettel bánjunk az erdővel. 

Gombanapok28
Fotó: MW

Gyűjtsünk mértékkel, ne lépjünk be tiltott területekre, és ne szedjünk védett gombákat. Somogy varázslatos erdei még sokáig kínálhatnak bőséges gombatermést, ha vigyázunk rájuk. A felelős gombász nemcsak kosarában viszi haza az erdő kincseit, hanem a tudatot is, hogy mindezt a természet tiszteletben tartásával tette.

Kis visszatekintés

Somogyban egy különleges gombafaj, az óriáspöfeteg (Lycoperdon perlatum) több mint három kilogrammos példánya került elő. A fiatal példányok hófehér belseje ehető, később besárgul és fogyasztásra alkalmatlanná válik. A ritka látványt a gombászok büszkén osztották meg a közösségi médiában, ám a pontos lelőhelyet nem árulták el, hogy elkerüljék a túlzott látogatottságot.

 

