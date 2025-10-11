Akár 65 ezer forint is lehet a bírság, ha így gombázol

Az őszi gombaszezon beköszöntével Somogy erdői és rétjei újra megtelnek gombázókkal – sokan ilyenkor veszik nyakukba a természetet, hogy begyűjtsék az év egyik legízletesebb ajándékát. Ám miközben a kosarak gyorsan telnek, egyre többször előfordul, hogy a lelkes gyűjtögetők nincsenek tisztában a gombászás néhány szabályával, és hogy hol és mit szabad szedni. Pedig a szabályok megszegése nemcsak a természetet károsíthatja, hanem akár több tízezer forintos bírságot is maga után vonhat.

Gombászás szabályait jó ha betartjuk. Fotó: MW

– Rendszeresen, akár családi programként is szoktunk járni gombázni. Ismerem is a fajokat, még a nagymamám tanította. Szeretünk különböző ételeket készíteni belőle, reggelire, vacsorára. Nem csak Somogyban, hanem Baranya vármegyében is szoktunk járni kirándulni, és gombázni – mondta Horváth Dorottya, kaposvári lakos.

A természetvédelmi hatóságok idén fokozott ellenőrzéseket tartanak ott, ahol a gombafajok sokszínűsége miatt nagy a forgalom. Fokozottan védett területeken – például nemzeti parkok vagy természetvédelmi övezetek egyes részein – a gombagyűjtés teljes mértékben tilos. Aki mégis itt próbál szerencsét, akár 65 ezer forintos bírságra is számíthat, sőt, védett fajok szedése esetén feljelentés is történhet.

A gombászás szabályai

Még a nem védett területeken is csak korlátozott mennyiségben, legfeljebb két kilogramm gombát gyűjthetünk személyenként és alkalmanként – ez a szabály országosan érvényes. Fontos továbbá, hogy csak olyan gombákat szedjünk, amelyeket valóban fel is használunk: a feleslegesen begyűjtött termény nemcsak kárba vész, hanem a természet egyensúlyát is megzavarhatja. A gombásztúrák vagy szervezett gyűjtések esetében külön engedélyre is szükség van, hiszen a tömeges jelenlét fokozott terhelést jelenthet az élővilágra.

Fotó: Nagy Balázs

A leggyakoribb problémák közé tartozik, hogy a gyűjtők nem ismerik pontosan a védett övezetek határait, vagy nem tudják megkülönböztetni a védett gombafajokat a gyakori, ehető fajtáktól. Ezért a szakemberek minden évben hangsúlyozzák, hogy mielőtt bárki kosarat ragad, érdemes tájékozódni az aktuális szabályokról és akár gombaszakellenőrhöz is fordulni, mielőtt bármit a konyhába viszünk.