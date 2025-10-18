október 18., szombat

Helyi közélet

Görögországban álltak munkába a kaposvári diákok

Címkék#asztal#pincér#cukrász#szakács

Harsányi Miklós

A Széchenyi István Technikum és Szakképző Iskola Görögországban tartózkodó tanulói munkába álltak. A turisztikások az ország nevezetességeihez kapcsolódó projektfeladatot oldottak meg, a cukrászok pohárkrémet készítettek, a szakácsok a vacsora előkészítésében vettek részt, a pincérek az asztalok pakolását végezték, a kereskedők helyi kisboltban árufeltöltést végeztek. Új élményeket is szereztek, amikor a Meteorákhoz látogattak. Először egy ikonfestő műhelyébe tettek látogatást, ezután a Varlaam kolostort nézték meg.

 

