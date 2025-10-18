Helyi közélet
2 órája
Görögországi gyakorlaton a cukrászok
A Széchenyi István Technikum és Szakképző Iskola Görögországban tartózkodó tanulói munkába álltak. A turisztikások az ország nevezetességeihez kapcsolódó projektfeladatot oldottak meg, a cukrászok pohárkrémet készítettek, a szakácsok a vacsora előkészítésében vettek részt, a pincérek az asztalok pakolását végezték. Új élményeket is szereztek, amikor a Meteorákhoz látogattak. Ezután aztán a Varlaam kolostort látogatták meg.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre