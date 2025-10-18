Görögországi gyakorlaton a cukrászok

A Széchenyi István Technikum és Szakképző Iskola Görögországban tartózkodó tanulói munkába álltak. A turisztikások az ország nevezetességeihez kapcsolódó projektfeladatot oldottak meg, a cukrászok pohár­krémet készítettek, a szakácsok a vacsora előkészítésében vettek részt, a pincérek az asztalok pakolását végezték. Új élményeket is szereztek, amikor a Meteorákhoz látogattak. Ezután aztán a Varlaam kolostort látogatták meg.