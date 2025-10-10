Gregor Bernadett új küldetése: egy különleges Kör tagjaként dolgozik az állatokért

A Bors beszámolója szerint Gregor Bernadett is csatlakozott az Állatvédelmi Digitális Polgári Körhöz (ÁDPK), amely Ovádi Péter állatvédelemért felelős kormánybiztos kezdeményezésére jött létre. A színésznő számára ez a szerep különösen fontos, hiszen évek óta elkötelezett az állatvédelem iránt, és kuratóriumi tagként is aktívan dolgozik az ügyért. Gregor Bernadett elmondta, célja, hogy minél több ember figyelmét felhívja az állatvédelem jelentőségére, és közösségi ügyként erősítse azt.

A teljes cikket a Bors oldalán olvashatod el.