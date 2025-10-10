október 10., péntek

Gedeon névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

59 perce

Gregor Bernadett új küldetése: egy különleges Kör tagjaként dolgozik az állatokért

Címkék#színésznő#Bors#Állatvédelmi Digitális Polgári Kör#Gregor Bernadett

Gregor Bernadett új küldetése: egy különleges Kör tagjaként dolgozik az állatokért

A Bors beszámolója szerint Gregor Bernadett is csatlakozott az Állatvédelmi Digitális Polgári Körhöz (ÁDPK), amely Ovádi Péter állatvédelemért felelős kormánybiztos kezdeményezésére jött létre. A színésznő számára ez a szerep különösen fontos, hiszen évek óta elkötelezett az állatvédelem iránt, és kuratóriumi tagként is aktívan dolgozik az ügyért. Gregor Bernadett elmondta, célja, hogy minél több ember figyelmét felhívja az állatvédelem jelentőségére, és közösségi ügyként erősítse azt.

A teljes cikket a Bors oldalán olvashatod el.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu