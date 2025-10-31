október 31., péntek

1 órája

A kaposvári grillbetyár most nem oltja, hanem éppen hogy szítja a tüzet

Címkék#BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság#kaposvári#televíziós#grill fölött

A kaposvári tűzoltó, Dezmond Sándor most nem a lángokat oltja, hanem éppen hogy szítja a tüzet, mondjuk a grill fölött. A somogyi „grillbetyár” a vajdasági televíziós gasztroshow-n bizonyítja, hogy a tűz kezelése a konyhában is éppoly mesterien megy neki, mint szolgálatban. A grill az ő terepe, ahol a fűszerek és az ízek pontosan úgy engedelmeskednek neki, mint egy jól irányított vízsugár a bevetésen.

Molnár Dániel
A vajdaságban első alkalommal megrendezett televíziós gasztroshow-n magyar versenyző is volt, méghozzá Dezmond Sándor, vagy ahogy sokan ismerik, Dezó, a kaposvári tűzoltó személyében. A somogyi lánglovag nemcsak a tüzet, hanem a grillt is mesterien uralja – olyannyira, hogy az egész konyháját magával vitte a nyolchetes versenyre, amelynek első epizódja szombaton került adásba.

Dezmond Sándor a grill mester.
Dezmond Sándor a grill mester. Fotó: Dezmond Sándor tűzoltó zászlós archívuma - Facebook

– Ufóként néztek rám, amikor megérkeztem a verseny helyszínére. Nem pusztán egyetlen zacskó só és vegeta volt nálam, hanem fűszerek egész arzenáljával voltam felfegyverkezve. Igazából az egész konyhámat magammal vittem, a gépeimmel együtt. Egy tűzoltót nem érhet meglepetés, mindenre fel voltam készülve – mondta nevetve Dezó, írta BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Facebook bejegyzésében.

Grill és a Fűszerek mestere

A fűszerek mestereként ismert kaposvári grillbetyár szerint nemcsak az számít, milyen ízeket használ az ember, hanem az is, milyen sorrendben kerülnek a húsra. – Fontos, hogy amikor beleharapunk, melyik íz éri először az ízlelőbimbókat – vallja.

Fotó: Dezmond Sándor tűzoltó zászlós archívuma - Facebook

A műsor első részében a versenyzőknek burgert kellett készíteniük, de a későbbi epizódokban is várhatók izgalmas feladatok és meglepetések – például a „Ki mit tud a grill fölött?” kihívás. Sajnos a burger versenyszámban nem nyert, de a következő adásban még van esély a csúcsra jutni, ugyanis csülköket fognak készíteni.

Dezó nem először méretteti meg magát, a szerencsi 5. I LOVE SMOKY BARBEQUE CONTEST versenyen kenguruhússal és marhaszeggyel is versenyzett, ahol második helyet és bronzérmet is szerzett, összesítésben pedig kilenc ország huszonkét indulója közül a harmadik legjobb lett. Teljesítményével nemcsak a közönséget, hanem a szakmát is lenyűgözte – a jövőben nemzetközi versenyeken bíróként értékelheti majd a többieket. 

A „Grill betyárok” Facebook-oldalán nyomon követhető a verseny minden pillanata. Drukkoljunk együtt Dezónak, a kaposvári tűzoltónak!

 

