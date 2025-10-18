október 18., szombat

Helyi közélet

Gyalogtúrát szerveztek a Csónakázó-tónál

Címkék#útvonal#part#gyalogtúra#Szakképző Iskola

Harsányi Miklós

A Szakképző Iskola munkatársai gyalogtúrán vettek részt a Fitt NASZI szervezésében. Ennek célja az egészségmegőrzés, a csaknem négy kilométeres túra útvonala a városon keresztül vezetett, majd a Csónakázó-tó partján folytatódott. A távot körülbelül egy óra alatt tette meg a csapat.

