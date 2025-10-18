Helyi közélet
2 órája
Gyalogtúrát szerveztek a Csónakázó-tónál
A Szakképző Iskola munkatársai gyalogtúrán vettek részt a Fitt NASZI szervezésében. Ennek célja az egészségmegőrzés, a csaknem négy kilométeres túra útvonala a városon keresztül vezetett, majd a Csónakázó-tó partján folytatódott. A távot körülbelül egy óra alatt tette meg a csapat.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre