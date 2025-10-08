Helyi közélet
1 órája
Rendőrök szállták meg ezt a kaposvári gyermekotthont
A drog veszélyeire hívták fel a figyelmet. Rendőrök szállták meg a kaposvári gyermekotthont.
A Rendőrségi Drogprevenciós Program (RedP) keretében a bűnmegelőzési szakemberek egy kaposvári gyermekotthonba látogattak.
A gyermekotthonban élőket a droghasználat veszélyeire figyelmeztették
A kaposvári Zita Gyermekotthonba kötetlen beszélgetések közepette látták el hasznos tanácsokkal a gyerekeket az egészséges életmódról, a kábítószer használat veszélyeiről, és a szerhasználat megelőzéséről.
Az alábbi tanácsok segítségével elkerülhető a fiatalkori droghasználat:
- Egészen kisgyermekkorban el lehet kezdeni a drogról való beszélgetést. Ajánlatos még azelőtt elbeszélgetni a gyerekkel, mielőtt egyáltalán alkalma lenne drogot használni vagy alkoholt fogyasztani. Vizsgálatok szerint ez jóval a gyerekek középiskolába kerülése előtti időszakra tehető.
- Állítsunk fel következetes szabályokat. Ne késlekedjünk: a világos és következetes üzenet megelőzheti a droghasználatot. A szó nem minden, fontos a példa is, a gyerek számára a szülő ugyanis szerepmodellként jelenik meg.
- Gyorsan reagáljunk a problémára. Ha a tizenévest drogozáson kapjuk, vagy ha akár csak ennek gyanúja is felmerül, a szakemberek szerint ne várjon a szülő, kérjen segítségét!
- Csak semmi szégyenkezés. Nagyon fontos, hogy szégyenkezés, mellébeszélés vagy túlzott szigorúság nélkül beszéljünk a kérdésről. Az a helyes, ha a szülők a drogproblémát elsősorban egészségügyi kérdésként kezelik.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre