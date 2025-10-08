október 8., szerda

Mai évfordulók
Rendőrök szállták meg ezt a kaposvári gyermekotthont

A drog veszélyeire hívták fel a figyelmet. Rendőrök szállták meg a kaposvári gyermekotthont.

A Rendőrségi Drogprevenciós Program (RedP) keretében a bűnmegelőzési szakemberek egy kaposvári gyermekotthonba látogattak.

A bűnemgelőzési szakemberek a gyermekotthonban Fotó: police.hu

A gyermekotthonban élőket a droghasználat veszélyeire figyelmeztették 


A kaposvári Zita Gyermekotthonba kötetlen beszélgetések közepette látták el hasznos tanácsokkal a gyerekeket az egészséges életmódról, a kábítószer használat veszélyeiről, és a szerhasználat megelőzéséről.

Az alábbi tanácsok segítségével elkerülhető a fiatalkori droghasználat:

  • Egészen kisgyermekkorban el lehet kezdeni a drogról való beszélgetést. Ajánlatos még azelőtt elbeszélgetni a gyerekkel, mielőtt egyáltalán alkalma lenne drogot használni vagy alkoholt fogyasztani. Vizsgálatok szerint ez jóval a gyerekek középiskolába kerülése előtti időszakra tehető.  
  • Állítsunk fel következetes szabályokat. Ne késlekedjünk: a világos és következetes üzenet megelőzheti a droghasználatot. A szó nem minden, fontos a példa is, a gyerek számára a szülő ugyanis szerepmodellként jelenik meg. 
  • Gyorsan reagáljunk a problémára. Ha a tizenévest drogozáson kapjuk, vagy ha akár csak ennek gyanúja is felmerül, a szakemberek szerint ne várjon a szülő, kérjen segítségét! 
  • Csak semmi szégyenkezés. Nagyon fontos, hogy szégyenkezés, mellébeszélés vagy túlzott szigorúság nélkül beszéljünk a kérdésről. Az a helyes, ha a szülők a drogproblémát elsősorban egészségügyi kérdésként kezelik.

 

A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
