Rendőrök szállták meg ezt a kaposvári gyermekotthont

A Rendőrségi Drogprevenciós Program (RedP) keretében a bűnmegelőzési szakemberek egy kaposvári gyermekotthonba látogattak.

A bűnemgelőzési szakemberek a gyermekotthonban Fotó: police.hu

A gyermekotthonban élőket a droghasználat veszélyeire figyelmeztették



A kaposvári Zita Gyermekotthonba kötetlen beszélgetések közepette látták el hasznos tanácsokkal a gyerekeket az egészséges életmódról, a kábítószer használat veszélyeiről, és a szerhasználat megelőzéséről.

Az alábbi tanácsok segítségével elkerülhető a fiatalkori droghasználat: