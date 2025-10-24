október 24., péntek

Salamon névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nagyszerű lehetőség

2 órája

Szinte ingyen bejuthatsz bármelyik somogyi gyógyfürdőbe, de kevesen tudnak róla

Címkék#Dr Antal László#reumatológiai#háziorvos

A TB-támogatásról sokan nem értesültek, pedig elérhető hazánkban. Szinte ingyen be lehet jutni bármelyik gyógyfürdőbe, de kevesen tudják.

Kovács Gábor László

A tél közeledtével egyre többen szeretnének a melegvizes gyógyfürdőkben lubickolni, ha idejük engedi. Ehhez még a pénztárcát sem kell kinyitni, ha az ember ismeri a jogszabályokat. Társadalombiztosítási-támogatással ugyanis szinte ingyen elérhető főként az idősebbek számára, mégsem köztudott. 

A gyógyfürdőkbe TB-támogatással olcsóbb bejutni Fotó: Gellért Attila
A gyógyfürdőkbe TB-támogatással olcsóbb bejutni  Fotó: Gellért Attila 

 

A gyógyfürdőkben 11 fajta kezelés támogatott

A fürdőgyógyászat Magyarországon különleges helyet foglal el, hazánk gazdag gyógyvizekben, és a fürdőkultúra mélyen gyökerezik a magyar társadalomban. A gyógyfürdők valódi gyógyító terek, ahol a víz, a hő, az ásványi anyagok együttesen hatnak a testre. A társadalombiztosítási támogatás lehetővé teszi, hogy ezekhez a kezelésekhez ne csak a tehetősek férjenek hozzá, hanem mindenki, akinek orvosilag indokolt.

Jelenleg összesen 11 különböző fürdőgyógyászati kezelés érhető el társadalombiztosítási támogatással. Ezek közül a csoportos gyógyúszást kizárólag 18 év alattiak vehetnek igénybe, a többi viszont bárki számára elérhető, amennyiben szakorvosi javaslat alapján szükségesnek ítélik.

A kezelések között szerepel például a gyógymasszázs, a súlyfürdő, a gyógytorna vízben, a gyógyvizes medencefürdő, a szénsavas fürdő, és más speciális eljárások, amelyek célja a mozgásszervi, reumatológiai, neurológiai vagy érrendszeri problémák enyhítése, funkciójavítása.

Az igénylés folyamata viszonylag egyszerű, de sokan mégsem élnek vele, részben információhiány, részben bizalmatlanság miatt, írta meg a femcafe.hu.

Évi kétszer 15 fürdőkúra

A támogatás formája nem teljes körű térítésmentességet jelent, hanem részleges finanszírozást

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) évente kétszer 15 alkalmas fürdőkúrához nyújt támogatást. Ez azt jelenti, hogy egy évben két külön kúra vehető igénybe, mindegyik maximum 15 kezeléssel.

A kezelésekhez önrészt kell fizetni, amely általában néhány száz forint alkalmanként – tehát jóval kedvezőbb, mint a piaci ár. Ez az összeg még a nyugdíjasok, alacsony jövedelműek számára is elérhetővé teszi a gyógyfürdőzést, ami különösen fontos, hiszen éppen ők azok, akiknek a legnagyobb szükségük van rá.

Somogyban keresik a szakorvosokat

Szakorvosok, főként a reumatológusok adhatnak tb-támogatott beutalókat a gyógyfürdőkbe, főként a reumatológusakt foglalkoztatják ezzel, a háziorvosoknak nincs rá jogosítványa, felelte érdeklődésünkre Dr. Antal László, kaposfői háziorvos. Régóta működik a szolgáltatás, nagy sikerrel, főként a nyugdíjasok körében. Leggyakrabban mozásszervi panaszok indokolják, de minden olyan betegség indokolja, amelyen a fürdőkezelés javíthat.    
 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu