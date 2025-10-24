Szinte ingyen bejuthatsz bármelyik somogyi gyógyfürdőbe, de kevesen tudnak róla

A tél közeledtével egyre többen szeretnének a melegvizes gyógyfürdőkben lubickolni, ha idejük engedi. Ehhez még a pénztárcát sem kell kinyitni, ha az ember ismeri a jogszabályokat. Társadalombiztosítási-támogatással ugyanis szinte ingyen elérhető főként az idősebbek számára, mégsem köztudott.

A gyógyfürdőkbe TB-támogatással olcsóbb bejutni Fotó: Gellért Attila

A gyógyfürdőkben 11 fajta kezelés támogatott

A fürdőgyógyászat Magyarországon különleges helyet foglal el, hazánk gazdag gyógyvizekben, és a fürdőkultúra mélyen gyökerezik a magyar társadalomban. A gyógyfürdők valódi gyógyító terek, ahol a víz, a hő, az ásványi anyagok együttesen hatnak a testre. A társadalombiztosítási támogatás lehetővé teszi, hogy ezekhez a kezelésekhez ne csak a tehetősek férjenek hozzá, hanem mindenki, akinek orvosilag indokolt.

Jelenleg összesen 11 különböző fürdőgyógyászati kezelés érhető el társadalombiztosítási támogatással. Ezek közül a csoportos gyógyúszást kizárólag 18 év alattiak vehetnek igénybe, a többi viszont bárki számára elérhető, amennyiben szakorvosi javaslat alapján szükségesnek ítélik.

A kezelések között szerepel például a gyógymasszázs, a súlyfürdő, a gyógytorna vízben, a gyógyvizes medencefürdő, a szénsavas fürdő, és más speciális eljárások, amelyek célja a mozgásszervi, reumatológiai, neurológiai vagy érrendszeri problémák enyhítése, funkciójavítása.

Az igénylés folyamata viszonylag egyszerű, de sokan mégsem élnek vele, részben információhiány, részben bizalmatlanság miatt, írta meg a femcafe.hu.

Évi kétszer 15 fürdőkúra

A támogatás formája nem teljes körű térítésmentességet jelent, hanem részleges finanszírozást

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) évente kétszer 15 alkalmas fürdőkúrához nyújt támogatást. Ez azt jelenti, hogy egy évben két külön kúra vehető igénybe, mindegyik maximum 15 kezeléssel.

A kezelésekhez önrészt kell fizetni, amely általában néhány száz forint alkalmanként – tehát jóval kedvezőbb, mint a piaci ár. Ez az összeg még a nyugdíjasok, alacsony jövedelműek számára is elérhetővé teszi a gyógyfürdőzést, ami különösen fontos, hiszen éppen ők azok, akiknek a legnagyobb szükségük van rá.