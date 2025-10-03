2 órája
Győrfi Pál: konkrétan ezek miatt nem vagyunk boldogok
A rohanó világ, a járványok, a klímaváltozás és a technológiai fejlődés okozta lelki és fizikai terhekről tartott rendhagyó előadást Kaposváron az Országos Mentőszolgálat szóvivője. Győrfi Pál az előadásban ezek megelőzésének fontosságát hangsúlyozta. Az eseményen a résztvevők arra keresték a választ, miként lehet megőrizni lelki egyensúlyunkat, és hogyan előzhetjük meg, hogy a stressz testi betegségekké alakuljon.
A Mathias Corvinus Collegium Alapítvány szervezésében, a Szülők Akadémiája rendezvénysorozat részeként tartott előadást Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője szerdán, 17 órától Kaposváron. Az előadás középpontjában az egészséges élet alapjai álltak, amelyek Győrfi szerint három fő pilléren nyugszanak: a testi, a lelki és a szociális jóléten. Mindezek megléte nélkülözhetetlen a kiegyensúlyozott, boldog élethez.
Ma sokkal több lehetőség áll rendelkezésünkre, mint korábban, és a világ technológiai, társadalmi szempontból is látszólag jó irányba halad, mégsem ezt érezzük a mindennapokban. Ma már nem foglalja el az életünket annyira a munka mint régebben, ebben a mesterséges itellligencia is szerepet játszik. A járvány idején pedig a home office szinte egyik napról a másikra alapvetően változtatta meg a munkavégzés formáit.
Győrfi Pál: Okok amiért nem érezzük jól magunkat
Az egyik ok, ami miatt sokan ma sem érzik igazán jól magukat a bőrükben, a világjárványokkal kapcsolatos félelem, amely a COVID–19 óta mélyen beivódott a társadalmi tudatba. Nem is olyan régen még maszkban, másfél méteres távolságot tartva ültünk egymás mellett, már ha egyáltalán lehetőség volt előadásokat tartani. Sokan a mai napig őrzik ennek a korszaknak a nyomait, ugyanis nem kevesen veszítették el szeretteiket, munkájukat vagy az életük megszokott ritmusát. Ez a kollektív tapasztalat a mai napig hatással van ránk, még ha nem is mindig tudatosan.
– Ugyanakkor fontos látni azt is, hogy az orvostudomány azóta is rohamosan fejlődik. Ma már elképzelhető, hogy ha egy újabb világjárvány ütné fel a fejét, a szakemberek akár egy hónapon belül hatékony ellenszert találhatnak rá – fogalmazott Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője.
A másik, sokak számára szorongást keltő tényező a háborús fenyegetettség. Bár hazánkban jelenleg békében élhetünk, a konfliktusok földrajzilag aggasztó közelségbe kerültek. Vannak, akiknek a családtagjait közvetlenül érinti ez a probléma.
A klímaváltozás szintén olyan jelenség, amely mellett ma már nehéz szó nélkül elmenni. Azok, akik érzékenyebben reagálnak a környezeti változásokra, teljes joggal érezhetnek aggodalmat, hiszen átalakulásának hatásai egyre kézzelfoghatóbbá válnak a mindennapi életben is.
– Néhány éve még azt tanácsoltam az embereknek, hogy a nyári hőség idején lehetőleg ne délben induljanak el otthonról, hanem korán reggel vagy késő délután. Ma már azonban szinte mindegy, mikor megyünk ki, mert egész nap elviselhetetlen a forróság – folytatta az előadó.
A negyedik nyomasztó tényező a technológia rohamos fejlődése. Sokan attól tartanak, képesek-e lépést tartani az új eszközökkel és digitális megoldásokkal. Mára már az egészségügyi szolgáltatások eléréséhez is gyakran okostelefonos alkalmazásokra van szükség, amit az idősebb vagy kevésbé jártas felhasználók nehezen kezelnek.
Győrfi Pál: konkrétan ezek miatt nem vagyunk boldogokFotók: Lang Róbert
A gépek egyre több munkakört vesznek át az emberektől, ami sokak számára bizonytalanságot és jövőbeli kilátástalanságot jelent. Egyes vélemények szerint mindez hosszú távon még az emberi test alakulására is hatással lehet: míg korábban az erő és a magasság jelentett előnyt a túléléshez,ma a jövő inkább a kis termet és a gépekhez való alkalmazkodóképesség határozhatja meg.
Az egymás iránti gyűlölet és elutasítás is egyre súlyosabb társadalmi problémává válik. Elég csak végiglapozni a hírportálokat vagy beleolvasni a kommentekbe, máris szembetűnő, milyen erősen jelen van ez a jelenség – tette hozzá.
Mi a megoldás a testi-lelki jóléthez?
A KSH adatai szerint minden második ember szenved valamilyen tartós – legalább hat hónapja fennálló – testi tünettől vagy krónikus betegségtől. Sokan alkohollal vagy drogokkal próbálják enyhíteni a problémáikat, pedig a legfontosabb lépés a tudatosítás lenne: érdemes átgondolni, mi az, ami nyomaszt bennünket, és ezeket két csoportra osztani – azokra, amelyeken változtathatunk, és azokra, amelyeket el kell fogadnunk.
Győrfi Pál hangsúlyoztaz e, hogy az egészséges életmód kiemelten fontos. Egy 20 ezer fős kutatás szerint azok, akik dohányoztak, alkoholt fogyasztottak, nem sportoltak és egészségtelenül táplálkoztak, átlagosan 14 évvel rövidebb életre számíthatnak.
- A mesterséges intelligencia számos pozitív hatással is bír, különösen az egészségmegőrzés terén, elég csak az egészségügyi applikációkra vagy az okosórákra gondolni. A diagnosztikában is forradalmi áttörést hozott: nehéz esetekben az MI az esetek 80%-ában helyes diagnózist adott, míg az orvosok csupán 20%-ban. Az egészségügy most éli a forradalmát.
A pozitív gondolkodás erejét is hangsúlyozta Győrfi Pál, aki elárulta, hogy korábban maga is pesszimista volt.
– Sokáig nem hittem el, hogy az életminőségem azon múlhat, én mit gondolok. De az évek során – nagy részben a feleségem hatására – rájöttem, hogy ha mindig a rosszra számítok, az be is következik. Ha viszont a jóra koncentrálok, akkor azt vonzom be – fogalmazott.
Felmérések szerint a legboldogabb népek közé tartozik Izland és más északi országok lakossága. Kulturális sajátosságaikban, sőt még himnuszaik szavaiban is tükröződik a pozitív vagy negatív szemléletmód. Érdemes hát elgondolkodni rajta, hogyan láthatnánk mi is másként a világot a boldogabb élet reményében.