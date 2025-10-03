Győrfi Pál: konkrétan ezek miatt nem vagyunk boldogok

A Mathias Corvinus Collegium Alapítvány szervezésében, a Szülők Akadémiája rendezvénysorozat részeként tartott előadást Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője szerdán, 17 órától Kaposváron. Az előadás középpontjában az egészséges élet alapjai álltak, amelyek Győrfi szerint három fő pilléren nyugszanak: a testi, a lelki és a szociális jóléten. Mindezek megléte nélkülözhetetlen a kiegyensúlyozott, boldog élethez.

Ma sokkal több lehetőség áll rendelkezésünkre, mint korábban, és a világ technológiai, társadalmi szempontból is látszólag jó irányba halad, mégsem ezt érezzük a mindennapokban. Ma már nem foglalja el az életünket annyira a munka mint régebben, ebben a mesterséges itellligencia is szerepet játszik. A járvány idején pedig a home office szinte egyik napról a másikra alapvetően változtatta meg a munkavégzés formáit.

Testi-lelki egyensúly kell a boldog élethez vallja Győrfi Pál.

Győrfi Pál: Okok amiért nem érezzük jól magunkat

Az egyik ok, ami miatt sokan ma sem érzik igazán jól magukat a bőrükben, a világjárványokkal kapcsolatos félelem, amely a COVID–19 óta mélyen beivódott a társadalmi tudatba. Nem is olyan régen még maszkban, másfél méteres távolságot tartva ültünk egymás mellett, már ha egyáltalán lehetőség volt előadásokat tartani. Sokan a mai napig őrzik ennek a korszaknak a nyomait, ugyanis nem kevesen veszítették el szeretteiket, munkájukat vagy az életük megszokott ritmusát. Ez a kollektív tapasztalat a mai napig hatással van ránk, még ha nem is mindig tudatosan.

– Ugyanakkor fontos látni azt is, hogy az orvostudomány azóta is rohamosan fejlődik. Ma már elképzelhető, hogy ha egy újabb világjárvány ütné fel a fejét, a szakemberek akár egy hónapon belül hatékony ellenszert találhatnak rá – fogalmazott Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője.

A másik, sokak számára szorongást keltő tényező a háborús fenyegetettség. Bár hazánkban jelenleg békében élhetünk, a konfliktusok földrajzilag aggasztó közelségbe kerültek. Vannak, akiknek a családtagjait közvetlenül érinti ez a probléma.

A klímaváltozás szintén olyan jelenség, amely mellett ma már nehéz szó nélkül elmenni. Azok, akik érzékenyebben reagálnak a környezeti változásokra, teljes joggal érezhetnek aggodalmat, hiszen átalakulásának hatásai egyre kézzelfoghatóbbá válnak a mindennapi életben is.