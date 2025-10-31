október 31., péntek

82 gyorshajtó bukott le pár óra alatt a Balatonnál

Címkék#Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság#Siófok#gyilkos#balesetek#Balaton

Sűrűn exponált a traffipax Siófokon. 82 gyorshajtó bukott le pár óra alatt a Balatonnál.

Fotó: Bencsik Ádám

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti szakemberei Siófok vonzáskörzetében ellenőrizték a sebességhatárok betartását, vagyis gyorshajtókra vadásztak. A reggel 9-től délután 17 óráig  tartó akció ideje alatt az egyenruhások 82 gépjárművezetővel szemben intézkedtek sebességtúllépés miatt.

A közutak legfőbb gyilkosának még ma is a gyorshajtás számít, tartotta fontosnak megemelíteni az eset kapcsán a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság. A járművezetők nem csak saját, de mások testi épségét is veszélyeztetik. Éppen ezért a somogyi rendőrök az év minden egyes napján, vármegye szerte végeznek sebességellenőrzéseket, melyek célja a jogkövető magatartásra ösztönzés, és ezáltal a személyi sérüléses közúti balesetek, valamint a halálos áldozatok számának visszaszorítása.

 

