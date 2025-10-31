82 gyorshajtó bukott le pár óra alatt a Balatonnál

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti szakemberei Siófok vonzáskörzetében ellenőrizték a sebességhatárok betartását, vagyis gyorshajtókra vadásztak. A reggel 9-től délután 17 óráig tartó akció ideje alatt az egyenruhások 82 gépjárművezetővel szemben intézkedtek sebességtúllépés miatt.

Gyorshajtókra vadásztak a rendőrök a Balatonnál

A közutak legfőbb gyilkosának még ma is a gyorshajtás számít, tartotta fontosnak megemelíteni az eset kapcsán a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság. A járművezetők nem csak saját, de mások testi épségét is veszélyeztetik. Éppen ezért a somogyi rendőrök az év minden egyes napján, vármegye szerte végeznek sebességellenőrzéseket, melyek célja a jogkövető magatartásra ösztönzés, és ezáltal a személyi sérüléses közúti balesetek, valamint a halálos áldozatok számának visszaszorítása.