Új imaház

2 órája

Nagy az öröm és a reménység a városban: új imaház és gyülekezeti terem nyílt Kaposváron

Címkék#Kaposvár#ige#hit#alpolgármester#imaház#erő#ház#Gelencsér Attila

Élet, remény, hit és boldogság. A Kaposvári Pünkösdi Gyülekezet közössége új gyülekezeti teremben tarthatja meg ezután találkozásait.

Dombi Regina
A gyülekezeti terem a szív, a lélek és a hit talákozása

Fotó: Lang Róbert

Élettel töltenék meg a Kaposvári Pünkösdi Gyülekezet új gyülekezeti termét, hiszen a gyülekezet tagjai nemcsak egy új házat akartak, nem csak egy szép épületet álmodtak meg maguknak, hanem egy teret, ahol a közösség tagjai találkozhatnak egymással és az Úrral. A megnyitó ünnepségen a gyülekezet azért imádkozott, hogy azok az emberek, akik a terembe betérnek, megnyugvást, boldogságot és vidámságot találjanak. 

gyülekezeti terem
Az új gyülekezeti terem a szív és a lékel színtere lesz a Kaposvári Pünkösdi Gyülekezet tagjainak számára
Fotó: Lang Róbert

Élettel telik meg az új kaposvári gyülekezeti terem

Óvári Róbert, a Magyar Pünkösdi Egyház alelnökének köszöntése után a gyülekezet nevében Fábiánné Bárány Zsuzsanna szavalt el egy verset, majd Gelencsér Attila, Kaposvár és a Zselic országgyűlési képviselője köszöntötte a vendégeket. – Minden alkalommal, mikor ide jövök, mély megrendüléssel tapasztalom meg mély hitüket, az önök közösségének erejét. Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy ma itt állhatok, amikor átadják a Kaposvári Pünkösdi Gyülekezet új gyülekezeti termét. Egy olyan házat, amit nem csupán tetőből és falakból áll, hanem aminek lényege az, hogy itt találkozni lehet az élő Istennel. Az elmúlt évtizedekben a Pünkösdi Egyház nem csak imaházak épített, hanem intézményeket is, amelyekben a szeretet szolgálata kézzel foghatóvá vált. A pünkösdi közösség nem csak szavakkal, hanem tettekkel is szeretne Krisztus követője lenni – mondta el Gelencsér Attila. 

Gelencsér Attila üdvözölte a közösséget, tisztelet fejezte ki a közösség iránt
Fotó: Lang Róbert

– Különösen nagy öröm és reménység számunkra, hogy ma Kaposváron egy új imaház nyílik. Mert ez a ház a jelképe annak, hogy van jövője a hitnek, van jövője a közösségnek és van jövője annak az üzenetnek, amely kétezer éve változatlan: Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Kívánom, hogy ez az imaház legyen sokak számára találkozási pont Istennel és egymással. Legyen hely, ahol bátorítást kap a csüggedt, gyógyulást a sebzett és örömöt a szomorú – hangzott el a képviselő beszédében. 

Kárpáti Tímea, Kaposvár alpolgármestere szerint a közösség álma vált valóra, az új imaház megépülésével
Fotó: Lang Róbert

Kárpáti Tímea, Kaposvár alpolgármestere is köszöntötte a megjelenteket, örömét fejeztek ki abban, hogy egy ilyen különleges napon ennyi ember lehetett egy helyen a pünkösdiek közösségében. – Egy közösségi régi álma vált valóra, ez a hely pedig a közösség szíve lesz. Ahol Isten igéje hangzik el, hogy erőt, vigasztalást kaphatnak mindazok, akik ide ellátogatnak. Egy ház, ami nem csupán imádságra hív, hanem összeköti az embereket, nemcsak vasárnaponként, hanem a hét minden egyes napján. Kívánom, hogy ez a ház legyen sok-sok találkozás, imádság, nevetés és szeretet helye. Isten áldása kísérje mindazokat, akik építették és mindazokat, akik itt lelnek majd otthonra – mondta el Kaposvár alpolgármestere. 

Megnyitották a Kaposvári Pünkösdi Gyülekezet új gyülekezeti házát

Fotók: Lang Róbert

Ezek után Földesi Tamás, Magyar Pünkösdi Egyház elnöke hirdetett igét.

A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
