Virágos kert

1 órája

Ha kilopják az ágyásokból a virágokat, ezen a településen biztosan nem pótolják

Címkék#növény#Barcs#városszerte#Városgazdálkodási Igazgatóság#körforgalom#virág#munkatárs#arculat

Elkezdődött Barcson a virágosítás, a városgazdálkodás munkatársai azon dolgoznak, hogy szebbé, élhetőbbé tegyék a várost.

Dombi Regina
Elkezdődött Barcs virágosítása

Forrás: Barcs Város közösségi oldala

Fotó: Fotó: Röhrig Dániel

Elkezdődött a virágosítás Barcs városában. A Városgazdálkodási Igazgatóság munkatársai a közterek megszépítésén dolgoznak a héten. Barcs város közösségi oldalán tájékoztatott, hogy következő napokban több száz virágot helyeznek ki városszerte, mellyel új arculatot kap például a fürdő és a művelődési ház közötti körforgalom is. A városvezetés felhívta rá közösségi posztjában a lakosság figyelmét, hogy óvják ezeket a növényeket és tiszteljék a városgazdálkodás munkatársaink tevékenységét, utalva az elmúlt években történt rongálásokra. Mint írták: az ellopott növények nem pótolják, ami azt jelenti, hogy a virágágyások hiányosak lesznek. Arra kérik a lakosságot, ha valaki látja a rongálást, szóljanak rá az illetéktelenre, ezzel is vigyázva a város szépségére. 

 

