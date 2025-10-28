Amikor még Pinterest ötletek helyett Hajas Laci jött Kaposvárra megmutatni mi a divat

Zene szólt, a terem közepén csinos hölgyek ültek, a fodrászok – köztük Hajas László – pedig gyors egymásutánban készítették el rajtuk a legdivatosabb frizurákat. A kaposvári fodrász–kozmetikus show rengeteg érdeklődőt vonzott – főleg a szakmából, de szép számmal jelen voltak a megye asszonyai, hölgyei is.

Hajas László mutatja be a legújabb divatot Fotó: Lang Róbert

Már 1983-ban is Hajas László diktálta a divatot

A divat akkor épp a „kócos haj” körül forgott, amit a bemutatón egy új fajta vágási technikával valósítottak meg. A rendezvény nemzetközi fodrászversenyek mintájára zajlott, a cél pedig az volt, hogy bemutassák az új trendeket a fodrász- és kozmetikus tanulóknak, valamint a jelenlévő hölgyeknek – hiszen akkoriban még nem volt internet és okostelefon, így az új divat is leginkább magazinokból volt elérhető.

A rendezvény sztárja Hajas László volt, akit már akkoriban is Magyarország első számú fodrászaként tartottak számon. Mint elmondta, akkoriban az új divat a rendezetlenül rendezett frizura volt. A rendezetlenséget milliméter pontosságú vágás előzte meg, majd a megszokott kefével szárítás helyett kéz segítségével szárították a hajat, így sűrűbbnek tűnt.

elkészült nagy volumenű frizurák Fotó: Lang Róbert

A legkorszerűbb hajvágási technikát – hangsúlyozta – nem lehet pusztán elméletből megtanulni. A gyakorlatban kell elsajátítani, és ebben nyújtott segítséget a show.