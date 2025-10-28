október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fodrász - Kozmetikus Show Kaposváron

1 órája

Amikor még Pinterest ötletek helyett Hajas Laci jött Kaposvárra megmutatni mi a divat

Címkék#Hajas Laci#Kaposvár#fodrász#show

Kaposvár, 1983 február 28. – Különleges pezsgés töltötte meg a kaposvári bemutatót: zeneszó, csinos hölgyek, villódzó fények és a fodrászművészet legújabb vívmányai találkoztak egy rendhagyó rendezvényen. Itt rendezték meg ugyanis a város első nagyszabású fodrász–kozmetikus show-ját, ahol a kócos haj lett a nap főszereplője.

Amikor még Pinterest ötletek helyett Hajas Laci jött Kaposvárra megmutatni mi a divat

Zene szólt, a terem közepén csinos hölgyek ültek, a fodrászok – köztük Hajas László – pedig gyors egymásutánban készítették el rajtuk a legdivatosabb frizurákat. A kaposvári fodrász–kozmetikus show rengeteg érdeklődőt vonzott – főleg a szakmából, de szép számmal jelen voltak a megye asszonyai, hölgyei is.

Hajas László mutatja be a legújabb divatot
Hajas László mutatja be a legújabb divatot Fotó: Lang Róbert

Már 1983-ban is Hajas László diktálta a divatot 

A divat akkor épp a „kócos haj” körül forgott, amit a bemutatón egy új fajta vágási technikával valósítottak meg. A rendezvény nemzetközi fodrászversenyek mintájára zajlott, a cél pedig az volt, hogy bemutassák az új trendeket a fodrász- és kozmetikus tanulóknak, valamint a jelenlévő hölgyeknek – hiszen akkoriban még nem volt internet és okostelefon, így az új divat is leginkább magazinokból volt elérhető. 

A rendezvény sztárja Hajas László volt, akit már akkoriban is Magyarország első számú fodrászaként tartottak számon. Mint elmondta, akkoriban az új divat a rendezetlenül rendezett frizura volt. A rendezetlenséget milliméter pontosságú vágás előzte meg, majd a megszokott kefével szárítás helyett kéz segítségével szárították a hajat, így sűrűbbnek tűnt. 

elkészült nagy volumenű frizurák
elkészült nagy volumenű frizurák Fotó: Lang Róbert

A legkorszerűbb hajvágási technikát – hangsúlyozta – nem lehet pusztán elméletből megtanulni. A gyakorlatban kell elsajátítani, és ebben nyújtott segítséget a show. 

Amikor még Pinterest ötletek helyett Hajas Laci jött Kaposvárra megmutatni mi a divat

Fotók: MW

 

Hajas akkor azt nyilatkozta, hogy iskolákra lenne szükség, ahol szervezetten lehetne megtanítani a magyar fodrászokat az új technikákra; ezt azóta meg is valósította, rengeteg tanfolyamot tartott az elmúlt évtizedekben és számos mesterfodrász került ki kezei közül. 

Somogyi Hírlap is beszámolt az eseményről (1983)
Somogyi Hírlap is beszámolt az eseményről (1983) Forrás: Arcanum

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu