Amikor még Pinterest ötletek helyett Hajas Laci jött Kaposvárra megmutatni mi a divat

Kaposvár, 1983 február 28. – Különleges pezsgés töltötte meg a kaposvári bemutatót: zeneszó, csinos hölgyek, villódzó fények és a fodrászművészet legújabb vívmányai találkoztak egy rendhagyó rendezvényen. Itt rendezték meg ugyanis a város első nagyszabású fodrász–kozmetikus show-ját, ahol a kócos haj lett a nap főszereplője.
Zene szólt, a terem közepén csinos hölgyek ültek, a fodrászok – köztük Hajas László – pedig gyors egymásutánban készítették el rajtuk a legdivatosabb frizurákat. A kaposvári fodrász–kozmetikus show rengeteg érdeklődőt vonzott – főleg a szakmából, de szép számmal jelen voltak a megye asszonyai, hölgyei is.
Már 1983-ban is Hajas László diktálta a divatot
A divat akkor épp a „kócos haj” körül forgott, amit a bemutatón egy új fajta vágási technikával valósítottak meg. A rendezvény nemzetközi fodrászversenyek mintájára zajlott, a cél pedig az volt, hogy bemutassák az új trendeket a fodrász- és kozmetikus tanulóknak, valamint a jelenlévő hölgyeknek – hiszen akkoriban még nem volt internet és okostelefon, így az új divat is leginkább magazinokból volt elérhető.
A rendezvény sztárja Hajas László volt, akit már akkoriban is Magyarország első számú fodrászaként tartottak számon. Mint elmondta, akkoriban az új divat a rendezetlenül rendezett frizura volt. A rendezetlenséget milliméter pontosságú vágás előzte meg, majd a megszokott kefével szárítás helyett kéz segítségével szárították a hajat, így sűrűbbnek tűnt.
A legkorszerűbb hajvágási technikát – hangsúlyozta – nem lehet pusztán elméletből megtanulni. A gyakorlatban kell elsajátítani, és ebben nyújtott segítséget a show.
Amikor még Pinterest ötletek helyett Hajas Laci jött Kaposvárra megmutatni mi a divatFotók: MW
Hajas akkor azt nyilatkozta, hogy iskolákra lenne szükség, ahol szervezetten lehetne megtanítani a magyar fodrászokat az új technikákra; ezt azóta meg is valósította, rengeteg tanfolyamot tartott az elmúlt évtizedekben és számos mesterfodrász került ki kezei közül.