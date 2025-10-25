Hajó, amit még a szovjetek sem tudtak elsüllyeszteni – a Kishamis ma is a Balaton büszkesége

A Kishamis nem csupán egy hajó, hanem a Balaton történetének egyik legértékesebb darabja. Az angol hajóépítész által tervezett vitorlás a Széchenyi családnak készült 1896-ban, és már akkor is különlegesnek számított. A Balaton legöregebb, ma is működő B-kutter típusú vitorlása mára műemléki védelem alatt áll.

Testvérhajói – a Sárgarózsa, az Irma és a Mariska – mind Erzsébet királyné látogatása alkalmából kerültek vízre, hogy a magyar arisztokrácia bemutassa a tó szépségét és hajózási kultúráját.

A Kishamis hajó 1935-ben

Forrás: FORTEPAN / Turbéky Eszter

A hajó története

A Kishamis hajóteste 12,65 méter hosszú és 16,75 méter magas árboccal rendelkezik. A vitorlát illetően 11 cirkáló, 8 bőszeles vitorla és 3 féle grósz közül lehet válogatni. 1896-ban épült a balatonfüredi hajógyárban, G. L. Watson, a híres angol hajótervező tervei alapján. A hajót Ádám Károly részére készítették, a Széchenyi család megrendelésére. Már a millenniumi hajófelvonuláson is részt vett, és napjainkig a Balaton legrégebbi vitorlás hajójaként tartják számon. Jelenlegi kikötője Siófokon található, és a mai napig eredményesen versenyeznek vele. Egy ideig családi vitorlázásokra is szolgált, ám 1908 után ismét a Széchenyi család tulajdonába került, és újra versenyhajóként használták egészen a második világháború kitöréséig.

A hajó egyik legfőbb jellegzetessége a kék színű törzse és vitorlája. Nevét mindmáig megtartotta, mivel a Széchenyi család emlékeztetőjében rögzítette, hogy a hajó soha ne változtasson nevet, és őrizze meg domináns kék színét. Bizonyos források szerint azonban egy súlyos vihart követő javítás után rövid ideig „Csakazértis” néven emlegették, sőt, a történelem során „Kronstadt” elnevezéssel is találkozni lehetett.

A Kishamis napjainkban

Forrás: aquamagazin.hu

A háború árnyékában eltűnt hajó és újjászületése

Az első világháborút szerencsésen átvészelte a Kishamis, a második azonban majdnem eltörölte a magyar tenger vizéről. Az ellenséges vonalak a Balaton két oldalán sorakoztak fel. Az északi partot elfoglaló németek parancsba adták, hogy ki kell iktatni minden vízi járművet. A feladat a füredi hajógyári munkásokra hárult. Ők azonban annyira hűségesek voltak a Széchenyi-családhoz és a vitorláshoz köthető hagyományokhoz, hogy nem tudták megsemmisíteni a Kishamist. Megkeresték a Balaton legmélyebb pontját és Tihany alatt elsüllyesztették.

A háború után az életben maradt munkások húzták ki az ekkorra már legendássá vált hajót, akik közül többen később a legénységhez is csatlakoztak. A bravúros mentőakció során egy léket vágtak a hajótestbe, majd láncokkal a tó fenekéhez rögzítették, így rejtették el a megszállók elől. A Kishamis éveken át pihent a víz alatt, mígnem 1945-ben újra a felszínre emelték. Ekkor volt az, hogy Kronstadt néven tért vissza a vízre, és hosszú időre raktárba került. Habár a Kishamis átvészelte a két világháborút, ekkor nem volt egyszerű a helyzet. Mivel a javítására nem volt pénz, 1946-1954-ig az „Elhagyott Nemzeti Javak Nyilvántartásában” szerepelt. Ebben a nyolc évben a parton, egy raktárban a ponyva alatt „pihent”. Végül egy vízügyi mérnök, Szilvássy Zoltán ismerte fel a hajót és tette meg a szükséges lépéseket rekonstrukció felé a következő években, évtizedben. A szovjet időszakban használt gyengébb minőségű deszkák miatt ugyan később gombásodás indult meg, de lenolajos kezeléssel sikerült megőrizni a szerkezetét.

A Kishamis története ekkor sem lett nyugodtabb. Hosszú ideig vita folyt arról, hogy a hajó jövője a versenyzés vagy inkább a sétavitorlázás legyen-e. Az indulatok olykor el is szabadultak: egyszer még a versenyre készülő legénységet is a vízbe lökték. Végül azonban a hajó visszatért ahhoz, amihez mindig is tartozott – a versenyzéshez, és újra rajthoz állt a Balatonon.

A nehézségek ellenére a Kishamis a mai napig él és virul. 1991-ben eltört az árboca is, de ezt követően új alumíniumból készült típust kapott. Száz éves évfordulója alkalmából pedig teljes rekonstrukció alá vetették. A Kékszalagon ezt követően rendre az élmezőnyben végzett és napjainkban is több ízben lepi meg a közönséget azzal, hogy felveszi a versenyt akár a katamaránokkal is. Az 1990-es évek óta rengeteg eredménnyel, a Fehér Szalagon pedig első hellyel is büszkélkedhet.