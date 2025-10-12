október 12., vasárnap

Te odafigyelsz ezekre az intő jelekre? Pedig nem ártana

Egyre több fiatal életét követeli a hirtelen szívhalál. Egy friss kutatás szerint a szívrohamon átesettek több mint 99 százalékánál már korábban is fennállt legalább egy, sok esetben több kezeletlen rizikófaktor. Noha az infarktust gyakran váratlan eseményként élik meg az emberek, a halál előtti figyelmeztető tünetek jóval korábban, legtöbbször évekkel azelőtt kimutathatók, ami kiemeli a korai felismerés és beavatkozás létfontosságú szerepét.

Bodor Nikolett
Az elmúlt években világszerte aggasztó mértékben emelkedik a hirtelen szívhalálos esetek száma. Noha az orvostudomány jelentős előrelépéseket ért el, ez a probléma továbbra is a legfőbb halálozási okok között szerepel. Egy amerikai tanulmány, a Journal of the American College of Cardiology (JACC) legújabb kutatása, amely több millió amerikai és dél-koreai adatát vizsgálta, megállapította, hogy szinte mindenkinél, aki később szívrohamot, agyvérzést vagy más szív- és érrendszeri betegséget kapott, már évekkel korábban kimutathatók voltak a kockázati tényezők. 

Halál előtti figyelmeztetések

Ezek közé tartozik például a magas vérnyomás, a magas koleszterinszint, a magas vércukorszint és a dohányzás. A szívroham nem hirtelen, váratlanul alakul ki. A kutatók több mint 9 millió dél-koreai és több ezer amerikai páciens adatait elemezték, és az eredmények szerint a szívbetegek 99,5 százalékánál már a tragédia előtt is olyan egészségügyi értékeket mértek, amelyek eltértek a normálistól.

Bár ezek az értékek nem feltétlenül jelentettek betegséget, a vérnyomás, a koleszterin vagy a vércukorszint már a magasabb tartományban mozgott. A leggyakoribb előjel a magas vérnyomás volt, amelyet sokan nem is vesznek észre. Ez a „néma gyilkos” alattomosan károsítja az ereket, és akár évtizedeken át is tünetmentesen rongálhatja a szervezetet.

 A testünk egyik leggyorsabban öregedő része az érrendszer.

– hangsúlyozta Szerémy György, a korábbi Somogy vármegyei mentőfőorvos. Hozzátette, hogy az érelmeszesedés az ütőerek belső falán lerakódó zsírok miatt alakul ki, amelyek idővel beszűkítik és megkeményítik az ereket. Ez akadályozza a vér szabad áramlását, és súlyos szív- és érrendszeri betegségek kialakulásához vezethet. 
Szerémy szerint azonban sokat tehetünk az ereink egészségének megőrzéséért, ha odafigyelünk az étrendünkre, különösen kerülve a túl zsíros és fűszeres ételeket. Ezáltal aktívan hozzájárulhatunk a szívroham kockázatának csökkentéséhez.

A számok egyértelműek: a vizsgálat szerint azt ezt megelőző években a legtöbb beteg legalább két kockázati tényezővel rendelkezett. Megfelelő életmóddal – például több testmozgással, kevesebb só- és cukorfogyasztással, valamint rendszeres orvosi ellenőrzéssel – jelentősen lehetett volna mérsékelni.

A kutatók külön hangsúlyozták, hogy a „váratlan szívroham” valójában rendkívül ritka, hiszen a legtöbb esetben már jóval korábban jelen vannak a figyelmeztető jelek és kockázati tényezők. Fontos, hogy tudatosan figyeljünk ezekre, és ne hagyjuk őket figyelmen kívül. 

 

