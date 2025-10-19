október 19., vasárnap

Nándor névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Lovas Halloween

1 órája

Halloween Kupa: minden akadályt leküzdöttek a kaposvári lovasok

Címkék#díjlovas#Halloween Kupa#Meistro Lovassport Egyesület#esemény#korosztály#verseny#terepakadály

Az idén is megrendezték a kaposvári lovasok őszi versenyét. A Halloween Kupa ezúttal is családias, jó hangulatban telt.

Dombi Regina
Halloween Kupa: minden akadályt leküzdöttek a kaposvári lovasok

Halloween Kupa a lovassport szerelmeseinek

Fotó: Lang Róbert

Sokadik alkalommal rendezte meg a Meistro Lovassport Egyesület Halloween Kupáját, ahol a hároméves korú gyermektől egészen a 20 éves korosztályig képviseltették magukat a lovasok. A családok apraja nagyja együtt élvezhette a lovassport élményeit. 

halloween kupa
Halloween Kupa a lovaglás szerelmeseinek
Fotó: Lang Róbert

Halloween Kupa lovas módra

Az idén is megrendezték a már hagyományosnak nevezhető Halloween Kupát a kaposvári lovasoknak, ami ezúttal is remek hangulatban telt a Meistro Lovassport Egyesület lovardájában. – Összesen ötvenen vettek részt a versenyen, de nevezésből 80 érkezett a verseny napjáig. Tudni kell, hogy ez egy versenysorozat, tavasszal kezdődik és a környékbeli lovardák mindegyikben rendeznek egyet. Nálunk kerül sor a döntőre. Sok korosztály képviseltette magát a különböző korosztályokban – mondta el Meiszterics László, az egyesület elnöke.

Családok vettek részt az lovas kupán
Fotó: Lang Róbert

– A kisebbek, tehát a három, öt- és hatévesek futószáron ülésversenyben vettek részt, a haladók mentek a díjlovas négyszögbe, az igazán jók pedig már a militari versenyben vettek részt, ami egy terepakadály pálya, mely úgy van berendezve, mintha az erdő akadályiban járna a lovas. Az idén is volt családi számunk, ahova a család minden tagja nevezhetett kortól függetlenül – tette hozzá a rendező.

Halloween lovas kupa

Fotók: Lang Róbert

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu