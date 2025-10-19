Halloween Kupa: minden akadályt leküzdöttek a kaposvári lovasok

Sokadik alkalommal rendezte meg a Meistro Lovassport Egyesület Halloween Kupáját, ahol a hároméves korú gyermektől egészen a 20 éves korosztályig képviseltették magukat a lovasok. A családok apraja nagyja együtt élvezhette a lovassport élményeit.

Halloween Kupa a lovaglás szerelmeseinek

Fotó: Lang Róbert

Halloween Kupa lovas módra

Az idén is megrendezték a már hagyományosnak nevezhető Halloween Kupát a kaposvári lovasoknak, ami ezúttal is remek hangulatban telt a Meistro Lovassport Egyesület lovardájában. – Összesen ötvenen vettek részt a versenyen, de nevezésből 80 érkezett a verseny napjáig. Tudni kell, hogy ez egy versenysorozat, tavasszal kezdődik és a környékbeli lovardák mindegyikben rendeznek egyet. Nálunk kerül sor a döntőre. Sok korosztály képviseltette magát a különböző korosztályokban – mondta el Meiszterics László, az egyesület elnöke.

Családok vettek részt az lovas kupán

Fotó: Lang Róbert

– A kisebbek, tehát a három, öt- és hatévesek futószáron ülésversenyben vettek részt, a haladók mentek a díjlovas négyszögbe, az igazán jók pedig már a militari versenyben vettek részt, ami egy terepakadály pálya, mely úgy van berendezve, mintha az erdő akadályiban járna a lovas. Az idén is volt családi számunk, ahova a család minden tagja nevezhetett kortól függetlenül – tette hozzá a rendező.