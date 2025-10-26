Rengeteg buli és program várja a kaposváriakat Halloweenkor - összegyűjtöttük, hogy neked ne kelljen

Ahogy cikkünkben megírtuk, egyre többen díszítik fel a portájukat városunkban ezen alkalomból; ötletes csontvázak, tökök, sírok és még szellemek is megtalálhatók a házak előtt. Halloween péntekén és hétvégéjén tökfaragástól a jelmezes bulikon át egészen a diszkóig mindenki találhat kedvére valót Kaposváron – a teljesség igénye nélkül összegyűjtöttük a legizgalmasabb programokat, hogy könnyen válogathass közülük.

Halloweenkor Kaposváron is sokan beöltöznek

Forrás: AI

A beöltözésé és a jelmezes buliké a főszerep Halloweenkor Kaposváron

Eleven Kultúrbisztró – Halloweeni Est és Tökfaragó Verseny

Időpont: október 31. (péntek) 18:00-tól

Helyszín: Eleven Kultúrbisztró, Kaposvár

Programok: tökfaragás (3.000 Ft, tartalmaz egy tököt, rágcsát és egy italt), jelmezverseny, italok, hangulatos est. Nyeremények 10–15.000 Ft értékben.

Online szavazás a legjobb alkotásokra (lezárás: november 7. 12:00).

Belépés ingyenes, tökfaragásra maximum 20 fő.

Rotonda – Halloween Party

Időpont: október 31. (péntek) estétől

Helyszín: Rotonda, Kaposvár

Beöltözős buli, a jelmezes vendégek welcome italt kapnak.

Gyerek Légtorna Halloween Party a Varázshintában

A gyerekek egy vidám, mozgással teli délutánon vehetnek részt

Kipróbálhatják a légtorna eszközeit – a hammockot és a karikát.

Jelmezben, nevetéssel és sok játékkal telik a délután

Időpont: 2025. október 29. (szerda) 17:00–19:00

Helyszín: Varázshinta – Vecsési Katalin

MyThai – Halloweeni Party DJ Zilaival

Időpont: október 31. (péntek) 23:00-tól hajnalig

Helyszín: MyThai, Kaposvár

DJ Zilai zenél, K-pop és horror témájú buli, dress code: jelmez.

Különleges koktélok, keleti hangulat.

Belépő: 3.000 Ft, korlátozott férőhely.

Café Noir – Halloween Party Niki Beluccival

Időpont: október 31. (péntek) éjjel

Helyszín: Café Noir, Kaposvár

DJ-szett Niki Beluccitól, beöltözős buli, jelmezverseny értékes nyereményekkel.

Belépés ingyenes.

Never Say Never – Halloween Party

Időpont: október 31. (péntek)

Helyszín: Noszlopy Gáspár utca 3., Kaposvár

Fellépők: Marcelfit, Levson, Chris Salvo

Dress code: cool & elegant, face & dress control.

Korhatár: 16+, 14–16 évesek szülői nyilatkozattal léphetnek be.