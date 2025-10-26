október 26., vasárnap

Október 31.

45 perce

Rengeteg buli és program várja a kaposváriakat Halloweenkor - összegyűjtöttük, hogy neked ne kelljen

Idén sem maradnak program nélkül a kaposváriak október 31-én. Halloweenkor és az azt övező napokban számos rendezvény és szórakozási lehetőség várja a kicsiket és a nagyokat egyaránt.

Lugosi Laura

Ahogy cikkünkben megírtuk, egyre többen díszítik fel a portájukat városunkban ezen alkalomból; ötletes csontvázak, tökök, sírok és még szellemek is megtalálhatók a házak előtt. Halloween péntekén és hétvégéjén tökfaragástól a jelmezes bulikon át egészen a diszkóig mindenki találhat kedvére valót Kaposváron – a teljesség igénye nélkül összegyűjtöttük a legizgalmasabb programokat, hogy könnyen válogathass közülük.

Halloweenkor Kaposváron is sokan beöltöznek
Halloweenkor Kaposváron is sokan beöltöznek 
Forrás: AI

A beöltözésé és a jelmezes buliké a főszerep Halloweenkor Kaposváron

Eleven Kultúrbisztró – Halloweeni Est és Tökfaragó Verseny
Időpont: október 31. (péntek) 18:00-tól
Helyszín: Eleven Kultúrbisztró, Kaposvár
Programok: tökfaragás (3.000 Ft, tartalmaz egy tököt, rágcsát és egy italt), jelmezverseny, italok, hangulatos est. Nyeremények 10–15.000 Ft értékben.
Online szavazás a legjobb alkotásokra (lezárás: november 7. 12:00).
Belépés ingyenes, tökfaragásra maximum 20 fő.

Rotonda – Halloween Party
Időpont: október 31. (péntek) estétől
Helyszín: Rotonda, Kaposvár
Beöltözős buli, a jelmezes vendégek welcome italt kapnak.

Gyerek Légtorna Halloween Party a Varázshintában
A gyerekek egy vidám, mozgással teli délutánon vehetnek részt

Kipróbálhatják a légtorna eszközeit – a hammockot és a karikát. 

Jelmezben, nevetéssel és sok játékkal telik a délután

Időpont: 2025. október 29. (szerda) 17:00–19:00
Helyszín: Varázshinta – Vecsési Katalin

MyThai – Halloweeni Party DJ Zilaival
Időpont: október 31. (péntek) 23:00-tól hajnalig
Helyszín: MyThai, Kaposvár
DJ Zilai zenél, K-pop és horror témájú buli, dress code: jelmez.
Különleges koktélok, keleti hangulat.
Belépő: 3.000 Ft, korlátozott férőhely.

Café Noir – Halloween Party Niki Beluccival
Időpont: október 31. (péntek) éjjel
Helyszín: Café Noir, Kaposvár
DJ-szett Niki Beluccitól, beöltözős buli, jelmezverseny értékes nyereményekkel.
Belépés ingyenes.

Never Say Never – Halloween Party
Időpont: október 31. (péntek)
Helyszín: Noszlopy Gáspár utca 3., Kaposvár
Fellépők: Marcelfit, Levson, Chris Salvo
Dress code: cool & elegant, face & dress control.
Korhatár: 16+, 14–16 évesek szülői nyilatkozattal léphetnek be.

Agragon Club – Halloween Night
Időpont: október 29. (szerda) 22:00-tól
Helyszín: Agragon Club, Kaposvár
Fellépők: Daniel Wide, Dobi, Avéro
Jelmezverseny, fények, füst, horrorisztikus hangulat.
Belépő: hamarosan

Grillbecue – Halloween Vacsoraest
Időpont: október 31. (péntek)
Helyszín: Grillbecue, Kaposvár
Tematikus vacsoramenü előrendelésre október 29-ig (pl. Drakula Ramen, Hannibal Burger, Jason Plate).
Beöltözve érkezőknek ajándék süti.
Elvitelre is rendelhető, korlátozott mennyiségben.

Bubbles Halloween
Időpont: október 31. 16:00–20:00
Helyszín: Bubbles Fagyi, Gofri & Street Food – Okospark, Kórház mellett, Kaposvár
Programok: jelmezverseny, denevérvadászat, különleges ételek (Black Bubble Gofri, Sötét Burger).
Belépés ingyenes, családbarát program.

Digitális Tudásközpont – Családi Halloween Délután
Időpont: október 31. 16:30–18:30
Helyszín: Digitális Tudásközpont, Kaposvár
Program: LEGO robotépítés, VR, robotkutya (Aibo), digitális tökfaragás.
Részvételi díj: 2.500 Ft/fő, szülővel együtt 7 éves kortól.

Szivárvány Mozi – Halloween-i Horrormaraton
Időpont: október 31. (péntek)
Helyszín: Szivárvány Mozi, Kaposvár
Vetített filmek: Együtt, Shelby Oaks, Démonok között – Utolsó rítusok, Hozd vissza őt.
Bérlet (4 filmre): 3.980 Ft, jegyár: 2.100 Ft (kedvezményes 1.800 Ft).

Park 74 – Halloween Party
Időpont: november 1. (szombat) 22:00-tól
Helyszín: Park 74, Szent Imre u. 29., Kaposvár
DJ Zseé zenél, beöltözős buli.
Hölgyeknek 22:00–24:00 között ingyenes belépés, uraknak 2.000 Ft, később 3.000 Ft.
Korhatár: 21+, dress & face control.

Rómahegy Rendezvényház – Halloween Party
Időpont: október 31. (péntek)
Helyszín: Rómahegy Rendezvényház, Kaposvár
DJ M. Tailor, welcome drink, selfiebox, kézműves hamburger, candy bar.
Beöltözés kötelező, korhatár: 18+, maximum 100 fő.
Belépő: hírek szerint minden jegy elkelt

 

 

