Ez a furcsa amerikai szokás terjed egy somogyi településen

Csak egy programot akart szervezni a gyermekének, de mára már hagyományt teremtett Kaposfőn, egy édesanya. Az amerikai halloween hagyományra építve, a településen minden évben túrát szervez, amelyet a helyiek és a környező település lakosai minden évben már izgatottan várnak.

Halloween tök. Fotó: MW

Mára már több százan túráznak halloweenkor

Néha a legapróbb dolgokból születnek a legnagyobb közösség építő programok. Erre ékes példa egy mára már hagyománnyá vált túra.

–Négy éve kezdtem, azzal a céllal hogy a kislányomnak örömet szerezzek. Azt találtam ki, hogy halloween alkalmával beöltöztetném a kislányomat, és megkérdeztem a lakosokat hogy lenne esetleg kedvük részt venni ebben a mulatságban. Akkor egy hét alatt 23-an csatlakoztak ehhez a "programhoz". Az évek alatt szépen kialakult, úgy hogy már mindenki várja, és már nyáron kérdezgetik az érdeklődők hogy lesz-e a túra majd. Egy beszélgetős, közösség építő program, amelynek keretén belül még a mozgásra is, túra formájában nagy hangsúlyt fektetünk. Azóta már akkor lett ez, hogy tavaly 140-en gyermek vett rajta rész, akik a kísérőikkel együtt jöttek, így több százan töltöttünk el egy izgalmas délutánt. Az esemény már akkorára nőtte ki magát, hogy a helyi polgárőrök segítenek a lebonyolításban. A sétára lehet még jelentkezni, október 25-ig. Rendszerint a hónap utolsó napján lesz megrendezve – mondta Temesi Jánosné, szervező, kaposfői lakos.