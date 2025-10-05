Hatalmas pénzszórás: ezek a használt autók veszítik el leggyorsabban értéküket

Használt autó vásárlás esetén mindig van új információ a nap alatt. Mit éri meg venni és mennyiért? Mit kell megvizsgálnunk mindenképp a vásárlás előtt? Kereskedőnél vagy magánszemélynél vegyünk a család új kedvencét? A KSH és a Használtautó.hu most egy olyan statisztikát tett közzé, ami az összes hirdetést összevetve mutatja be, melyek azok a használt autók, amik a leggyorsabban veszítenek értékükből.

Használt autó értékesítésnél a legfőbb szempont, hogy keveset futott, jó állapotú legyen az autó.

Forrás: MW

Ezeknél a használt autóknál a legnagyobb az autó értékcsökkenés

A KSH és a Használtautó.hu rengeteg friss adatot dobott be a köztudatba, amivel az a céljuk, hogy átláthatóbb legyen a magyar használt autó piac. Az összes hirdetést nézve idén augusztusban az átlagár 5,5 millió forint volt, tavaly ilyenkor pedig még „csak” 5,3 millió. Hogy miért lehet számunkra fontos ez az információ? Ha jobban rálátunk a keresletre és a kínálatra, nemcsak a vevők és eladók, hanem a kereskedők is okosabban tudnak dönteni egy-egy használt kocsi vásárlásánál vagy eladásánál.

Az elemzésből az is látszik, hogy mennyit veszít az autó az értékéből évente – attól függően, milyen motor van benne. A legjobban a használt hibrid autók tartják magukat: évente átlagosan csak körülbelül 6,1%-ot veszítenek az értékükből. Utánuk jönnek a sima benzinesek 6,9%-kal, majd a dízelek 7,9%-kal. A legrosszabbul az elektromos autók állnak: ezeknél évente kb. 8%-kal kevesebbet ér a kocsi, és ez világszinten is így van – a villanyautók ára a használt piacon gyorsan esik az újkori árhoz képest.

Plusz egy érdekesség: minden plusz ezer kilométer, amit beleteszel az autóba, körülbelül 0,2%-kal csökkenti az árát. Az állapot is rengeteget számít: egy újszerű autót akár 27,7%-kal drágábban is el lehet adni, míg egy sérült példány ára akár 58,9%-kal is alacsonyabb lehet.

Tovább értékesítés szempontjából tehát – ha ezeket a statisztikákat vesszük alapul – a legrosszabb használt autók a sokat futott, sérült dízel autók.

Használt autó választása esetén nem árt, ha tisztában vagyunk annak értékállóságával

Fotó: Szakony Attila

Van, hogy a kor is számít

Használt autó vásárlása, majd későbbi értékesítése során fontos tényező a gépjármű kora. A használt autópiac Magyarországon eltérés mutatkozik a különböző hajtású gépjárművek életkora és futásteljesítménye között, az sem mindegy, hogy dízel vagy benzin hajtja a járgányt.