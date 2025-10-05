27 perce
Hatalmas pénzszórás: ezek a használt autók veszítik el leggyorsabban értéküket
Másodkézből autót venni sokszor lehet rizikós, de ha a megfelelő információkkal fel vagyunk vértezve, még jól is járhatunk. Íme egy kis friss használt autó statisztika olvasóinknak.
Használt autó esetén nagyon sok tényezőt kell megvizsgálni, ha jól akarunk választani
Fotó: Szakony Attila
Használt autó vásárlás esetén mindig van új információ a nap alatt. Mit éri meg venni és mennyiért? Mit kell megvizsgálnunk mindenképp a vásárlás előtt? Kereskedőnél vagy magánszemélynél vegyünk a család új kedvencét? A KSH és a Használtautó.hu most egy olyan statisztikát tett közzé, ami az összes hirdetést összevetve mutatja be, melyek azok a használt autók, amik a leggyorsabban veszítenek értékükből.
Ezeknél a használt autóknál a legnagyobb az autó értékcsökkenés
A KSH és a Használtautó.hu rengeteg friss adatot dobott be a köztudatba, amivel az a céljuk, hogy átláthatóbb legyen a magyar használt autó piac. Az összes hirdetést nézve idén augusztusban az átlagár 5,5 millió forint volt, tavaly ilyenkor pedig még „csak” 5,3 millió. Hogy miért lehet számunkra fontos ez az információ? Ha jobban rálátunk a keresletre és a kínálatra, nemcsak a vevők és eladók, hanem a kereskedők is okosabban tudnak dönteni egy-egy használt kocsi vásárlásánál vagy eladásánál.
Az elemzésből az is látszik, hogy mennyit veszít az autó az értékéből évente – attól függően, milyen motor van benne. A legjobban a használt hibrid autók tartják magukat: évente átlagosan csak körülbelül 6,1%-ot veszítenek az értékükből. Utánuk jönnek a sima benzinesek 6,9%-kal, majd a dízelek 7,9%-kal. A legrosszabbul az elektromos autók állnak: ezeknél évente kb. 8%-kal kevesebbet ér a kocsi, és ez világszinten is így van – a villanyautók ára a használt piacon gyorsan esik az újkori árhoz képest.
Plusz egy érdekesség: minden plusz ezer kilométer, amit beleteszel az autóba, körülbelül 0,2%-kal csökkenti az árát. Az állapot is rengeteget számít: egy újszerű autót akár 27,7%-kal drágábban is el lehet adni, míg egy sérült példány ára akár 58,9%-kal is alacsonyabb lehet.
Tovább értékesítés szempontjából tehát – ha ezeket a statisztikákat vesszük alapul – a legrosszabb használt autók a sokat futott, sérült dízel autók.
Van, hogy a kor is számít
Használt autó vásárlása, majd későbbi értékesítése során fontos tényező a gépjármű kora. A használt autópiac Magyarországon eltérés mutatkozik a különböző hajtású gépjárművek életkora és futásteljesítménye között, az sem mindegy, hogy dízel vagy benzin hajtja a járgányt.
- A benzines gépjárművek átlagos életkora: 14,1 év
- A dízel gépjárművek átlagos életkora: 12,4 év
- A dízel járművek átlagos futásteljesítménye: 222 ezer km
- A benzines járművek átlagos futásteljesítménye: 156 ezer km
- A futásteljesítmény különbsége: több mint 40%
- Az eltérés oka: a dízel autókat jellemzően hosszabb utakra és intenzívebb igénybevételre használják.
Ezeket nyugodtan megveheted
– Használat autó Kaposváron ma a japán és a koreai modellek között keresendő. Kia, Hyundai, Toyota és Mazda. Ezeket a márkákat viszik a legtöbbet, nyilván én ezekből is hozom be a legtöbbet külföldről. Nyilván a német autók is mennek, mint a Volkswagen vagy az Opel, de kevésébe. Az emberek továbbra is azt a használt gépjárművet keresik, ami keveset futott és jó állapotban van – mondta el Cséplő Péter, egy kaposvári használat autó kereskedés tulajdonosa.
– Egy 2017-es, 140.000 kilométert futott Mazda 3-ast például 5.000.000 forintért lehet megvenni, ami ár-érték arányában jó. Keveset futott és jó állapotú. Ezeket keresik a leginkább vásárlóim, a japán és korai márka pedig kedvelt, felszereltségük és állapotuk miatt. Elektromos autót mi még nem hoztunk be, egyelőre nem látom, hogy igény lenne rá itt a térségben – tette hozzá az értékesítő.