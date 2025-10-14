október 14., kedd

Helén névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kereskedők rémálma

1 órája

Ezek a használt autótípusok tönkre tesznek anyagilag

Címkék#autómárka#hiba#motor

Használt autó vásárláskor tanácsos figyelni, mert pillanatokat alatt akár több millió forintot veszíthetsz. A használt autó kiválasztása előtt érdemes tudni, mely modellek kerülendők, mert vannak típusok, amelyeket még a kereskedők is elkerülnek — nem véletlenül.

Harsányi Miklós

A használt autó vásárlása komoly körültekintést igényel: egyes modellek idővel megbízhatatlanná válnak, motorjuk vagy váltójuk konstrukciós hibáktól szenved, és évről évre súlyos javítási költségeket ró a tulajdonosra.

A használt autó vásárlása komoly körültekintést igényel
A használt autó vásárlása komoly körültekintést igényel

Problémás modellek: gyenge a futómű, az automata váltó megadja magát

A német ADAC és TÜV statisztikák alapján három olyan típus is van, amit még a használtautó-kereskedők sem szívesen vesznek be a telephelyükre, írja a TEOL.

A legproblémásabb modellek listája

  • Opel Insignia (2008–2017) – Tipikus hibák: láncfeszítő, turbó, váltóelektronika.
  • BMW 5-ös sorozat (E60/E61, 2003–2010) – Szép, de drága mulatság: a futómű és az automata váltó gyakran megadja magát.
  • Fiat Punto / Grande Punto (2005–2018) – Rozsda, elektromos hibák, gyenge futómű: tipikus olasz kompromisszum.

S hogy mely márkákban bíznak még mindig a kereskedők? A legnépszerűbb modellek között a Suzuki, a Toyota, a Hyundai és a Mazda áll az élen. Ezeket keresik leginkább a vásárlók, mert a motorjaik egyszerűek, tartósak, és olcsón fenntarthatók.

 

Brutális ráfizetés lehet az autóvásárlás vége

  • – A 2009-es dízel terepjárómat négy éve vásároltam Budapesten, és sokat költöttem rá – mondta hétfőn Sándor Zsolt kaposvári vállalkozó. – Az olaj, a szíjak és a fékbetétek cseréje komoly összeget jelentett, még legalább öt évig szeretném hajtani a járművet, s csak utána vennék ismét használt kocsit. Van azonban két olyan márka, amit biztosan nem vásárolnék meg: egyiknél a vezérlés okozhat gondot, másiknál az olajellátó rendszer.
  • Sándor Zsolt hangsúlyozta: a használtautó vásárláskor több mindenre figyel, így a futásteljesítményen kívül, az összképre és a javítandó problémákra. 


Új trükk a piacon, erre brutálisan ráfizethetsz: ezek a használt autók tehetnek tönkre anyagilag

  • Illés Tibor kaposmérői autószerelőmester szerint feltétlenül érdemes megvizsgálni a kilométer-futásteljesítményt, az adatbázisok ehhez segítséget jelenthetnek és ajánlott a karosszéria ellenőrzése is. A szakember hétfőn azt mondta: célszerű megnézni, hogy volt-e a járműnek sérülése. Korántsem mindegy, hogy jól sikerült-e a javítás vagy az elvárhatónál gyengébb minőségben végezték el a beavatkozást, míg a motor ellenőrzésekor központi kérdés a rendszeres szerviz. Ha ez elmaradt, lényegesen nagyobb a hibalehetőség. 

Stier Gábor kaposvári használtautó kereskedő kérdésünkre hétfőn közölte: azokat a gépkocsi típusokat kerüli, amelyek nagyon szervízigényesek és nehezen javíthatóak. Kiemelte: mindegyik használt gépkocsinak lehet hibája. Előfordulhat, hogy bár sokan dicsérnek egy-egy autómárkát, de gyakori lehet a rozsdásodás, míg egyes használt dízel modellek esetében – különösen gyakori városi közlekedés során – részecskeszűrő cserére számíthat a vevő. 

– A vásárló feltétlenül legyen tisztában azzal, hogy használt terméket vásárol, s ha prémium autóról van szó, akkor az alkatrész, az autógumi és a szerviz eleve drágább – emelte ki. – S azt is érdemes figyelembe venni, hogy a meghibásodás kockázata eleve nagyobb lehet egy 15 éves járműnél, mint egy 2-3 esztendős esetében.

Könnyen nagy összeget bukhat az új tulaj

Sebestyén Krisztián, a Somogyi Veterán Járműbarátok Egyesülete elnöke hétfőn arról beszélt: van olyan használt autómárka, amit nem szívesen vásárolna meg, mivel az adott gyártmány meglehetősen szervízigényes. 

  • – Szerintem kilométeróra-tekergetés is előfordulhat, épp ezért minden esetben ajánlatos a kiszemelt gépkocsit még a vásárlás előtt elvinni egy autószervizbe – fejtette ki. – Erre senki ne sajnálja a pénzt és az időt, mivel ha elmarad az alapos vizsgálat, könnyen nagy összeget bukhat az új tulaj.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu