Ezek a használt autótípusok tönkre tesznek anyagilag

A használt autó vásárlása komoly körültekintést igényel: egyes modellek idővel megbízhatatlanná válnak, motorjuk vagy váltójuk konstrukciós hibáktól szenved, és évről évre súlyos javítási költségeket ró a tulajdonosra.

Problémás modellek: gyenge a futómű, az automata váltó megadja magát

A német ADAC és TÜV statisztikák alapján három olyan típus is van, amit még a használtautó-kereskedők sem szívesen vesznek be a telephelyükre, írja a TEOL.

A legproblémásabb modellek listája

Opel Insignia (2008–2017) – Tipikus hibák: láncfeszítő, turbó, váltóelektronika.

BMW 5-ös sorozat (E60/E61, 2003–2010) – Szép, de drága mulatság: a futómű és az automata váltó gyakran megadja magát.

Fiat Punto / Grande Punto (2005–2018) – Rozsda, elektromos hibák, gyenge futómű: tipikus olasz kompromisszum.

S hogy mely márkákban bíznak még mindig a kereskedők? A legnépszerűbb modellek között a Suzuki, a Toyota, a Hyundai és a Mazda áll az élen. Ezeket keresik leginkább a vásárlók, mert a motorjaik egyszerűek, tartósak, és olcsón fenntarthatók.

Brutális ráfizetés lehet az autóvásárlás vége

– A 2009-es dízel terepjárómat négy éve vásároltam Budapesten, és sokat költöttem rá – mondta hétfőn Sándor Zsolt kaposvári vállalkozó. – Az olaj, a szíjak és a fékbetétek cseréje komoly összeget jelentett, még legalább öt évig szeretném hajtani a járművet, s csak utána vennék ismét használt kocsit. Van azonban két olyan márka, amit biztosan nem vásárolnék meg: egyiknél a vezérlés okozhat gondot, másiknál az olajellátó rendszer.

Sándor Zsolt hangsúlyozta: a használtautó vásárláskor több mindenre figyel, így a futásteljesítményen kívül, az összképre és a javítandó problémákra.



Illés Tibor kaposmérői autószerelőmester szerint feltétlenül érdemes megvizsgálni a kilométer-futásteljesítményt, az adatbázisok ehhez segítséget jelenthetnek és ajánlott a karosszéria ellenőrzése is. A szakember hétfőn azt mondta: célszerű megnézni, hogy volt-e a járműnek sérülése. Korántsem mindegy, hogy jól sikerült-e a javítás vagy az elvárhatónál gyengébb minőségben végezték el a beavatkozást, míg a motor ellenőrzésekor központi kérdés a rendszeres szerviz. Ha ez elmaradt, lényegesen nagyobb a hibalehetőség.

Stier Gábor kaposvári használtautó kereskedő kérdésünkre hétfőn közölte: azokat a gépkocsi típusokat kerüli, amelyek nagyon szervízigényesek és nehezen javíthatóak. Kiemelte: mindegyik használt gépkocsinak lehet hibája. Előfordulhat, hogy bár sokan dicsérnek egy-egy autómárkát, de gyakori lehet a rozsdásodás, míg egyes használt dízel modellek esetében – különösen gyakori városi közlekedés során – részecskeszűrő cserére számíthat a vevő.