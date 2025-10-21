Hatalmas robbanás, pillanatok alatt szétterjedtek a lángok – emberfeletti munkában a tűzoltók

– Kigyulladt egy alapanyag-feldolgozó üzem Százhalombattán – tájékoztatott hétfő éjjel a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF). – A helyszínre elsőként a cég létesítményi tűzoltói érkeztek ki, az esethez érdi, törökbálinti, fővárosi, szigetszentmiklósi hivatásos tűzoltókat, a Pest vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot, valamint a fővárosi és a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi mobil labort riasztották. A rajok hab- és vízágyúkkal oltják a tüzet.

A tüzet kedd hajnalra sikerült körül határolni, de a munkálatok még zajlanak

Még dolgoznak a tűzoltók Százhalombattán – közölte kedden reggel az OKF. Tűz és robbanás volt az olajfinomítóban egy alapanyag-feldolgozó üzemben, hétfőn késő este csaptak fel a lángok. A helyszínre elsőként az üzem létesítményi tűzoltói érkeztek ki. A tüzet kedd hajnalra sikerült körül határolni, de a munkálatok még zajlanak.