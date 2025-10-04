október 4., szombat

Ferenc névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Urbex

1 órája

Plüssmajom és dimenziókapu – hátborzongató elmegyógyintézet működött ebben a somogyi kastélyban

Címkék#Urbex#kastélyban#Felfedező-Elhagyatott helyek Magyarország#elmegyógyintézet#festmény

Lassan húsz éve, hogy elhagyták a betegek és a gondozók azt a somogyi kastélyt, amely egykor szociális intézményként működött. A hátborzongató elmegyógyintézet állaga azóta is folyamatosan romlik. A Felfedező – Elhagyatott helyek Magyarországon fotósa bejutott az intézménybe, amelyet a legnyomasztóbb helynek írt le, ahol valaha is járt.

Krausz Andrea

– Elhagyatott kísértetkastély, mely egykor elmegyógyintézet volt. A 300 éves épület grófi birtokként indult, később hadikórházként, majd az ötvenes évektől elmebetegek otthonaként működött egészen 2006-ig. Az intézet ablakait több helyen bedeszkázták, az egyik legnyomasztóbb hely volt, ahol eddig jártam – írta az urbex oldal a hátborzongató elmegyógyintézetről.

hátborzongató elmegyógyintézet - urex
Hátborzongató elmegyógyintézet működött ebben a somogyi kastélyban
Forrás: Facebook/A Felfedező - Elhagyatott helyek Magyarországon

Félelmetes helyszín, titokzatos festmény

A Felfedező – Elhagyatott helyek Magyarországon fotósa arról is beszámolt, hogy 1986-ban egy tűzvész miatt az épület egy része leégett, ezért került hullámpala az eredeti tető helyére. A tűz után a betegeket már csak az épület egyik felébe költöztették vissza, így a másik rész immár 39 éve elhagyatott. A fotók valóban megdöbbentőek. Különösen az alagsorban talált, pszichedelikus festmény váltott ki heves reakciókat az olvasókból. – Nem tudom, mit ábrázol ez a festmény az alagsorban, de elég nyomasztó – írták. – Dimenziókapu. Vajon hová nyílik? – tette hozzá egy kommentelő. – Napfelkelte – jegyezte meg egy másik olvasó.

Plüssmajom és dimenziókapu – hátborzongató elmegyógyintézet működött ebben a somogyi kastélyban

Fotók: A Felfedező - Elhagyatott helyek Magyarországon

 

Plüssmajom az omladozó falak között a hátborzongató elmegyógyintézetben

A Felfedező fotói között különösen megrázó egy poros, megtépázott plüssmajom, amely az omladozó falak között maradt hátra. Az elhagyott játék egyszerre idézi meg az egykori betegek mindennapjait és a hely nyomasztó ürességét. 

Forrás: A Felfedező - Elhagyatott helyek Magyarországon

Sokan a romok mögött is képesek felfedezni a somogyi kastély szépségét. – Elképzelem, ahogyan kinézhetett az államosítás előtt: gyönyörű festés, freskók, fali bordűrök, hatalmas csillárok. Biztosan impozáns volt – írta egy hozzászóló. A birtok és a hozzá tartozó barokk eredetű kastély 1733-ban került Hunyadi János tulajdonába. Az épület nyugati szárnya 1760-ban, főrésze és keleti szárnya pedig 1912 és 1920 között épült. A kastély a második világháború idején sebesültkórházként működött, később gabonaraktár és istálló is volt. A kastélyt és a birtokot 1951-ben a magyar államtól kezelési joggal a Fővárosi Tanács kapta meg. Jelenleg a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában van, a jövője pedig ismeretlen.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu