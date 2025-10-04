1 órája
Plüssmajom és dimenziókapu – hátborzongató elmegyógyintézet működött ebben a somogyi kastélyban
Lassan húsz éve, hogy elhagyták a betegek és a gondozók azt a somogyi kastélyt, amely egykor szociális intézményként működött. A hátborzongató elmegyógyintézet állaga azóta is folyamatosan romlik. A Felfedező – Elhagyatott helyek Magyarországon fotósa bejutott az intézménybe, amelyet a legnyomasztóbb helynek írt le, ahol valaha is járt.
– Elhagyatott kísértetkastély, mely egykor elmegyógyintézet volt. A 300 éves épület grófi birtokként indult, később hadikórházként, majd az ötvenes évektől elmebetegek otthonaként működött egészen 2006-ig. Az intézet ablakait több helyen bedeszkázták, az egyik legnyomasztóbb hely volt, ahol eddig jártam – írta az urbex oldal a hátborzongató elmegyógyintézetről.
Félelmetes helyszín, titokzatos festmény
A Felfedező – Elhagyatott helyek Magyarországon fotósa arról is beszámolt, hogy 1986-ban egy tűzvész miatt az épület egy része leégett, ezért került hullámpala az eredeti tető helyére. A tűz után a betegeket már csak az épület egyik felébe költöztették vissza, így a másik rész immár 39 éve elhagyatott. A fotók valóban megdöbbentőek. Különösen az alagsorban talált, pszichedelikus festmény váltott ki heves reakciókat az olvasókból. – Nem tudom, mit ábrázol ez a festmény az alagsorban, de elég nyomasztó – írták. – Dimenziókapu. Vajon hová nyílik? – tette hozzá egy kommentelő. – Napfelkelte – jegyezte meg egy másik olvasó.
Plüssmajom és dimenziókapu – hátborzongató elmegyógyintézet működött ebben a somogyi kastélybanFotók: A Felfedező - Elhagyatott helyek Magyarországon
Plüssmajom az omladozó falak között a hátborzongató elmegyógyintézetben
A Felfedező fotói között különösen megrázó egy poros, megtépázott plüssmajom, amely az omladozó falak között maradt hátra. Az elhagyott játék egyszerre idézi meg az egykori betegek mindennapjait és a hely nyomasztó ürességét.
Sokan a romok mögött is képesek felfedezni a somogyi kastély szépségét. – Elképzelem, ahogyan kinézhetett az államosítás előtt: gyönyörű festés, freskók, fali bordűrök, hatalmas csillárok. Biztosan impozáns volt – írta egy hozzászóló. A birtok és a hozzá tartozó barokk eredetű kastély 1733-ban került Hunyadi János tulajdonába. Az épület nyugati szárnya 1760-ban, főrésze és keleti szárnya pedig 1912 és 1920 között épült. A kastély a második világháború idején sebesültkórházként működött, később gabonaraktár és istálló is volt. A kastélyt és a birtokot 1951-ben a magyar államtól kezelési joggal a Fővárosi Tanács kapta meg. Jelenleg a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában van, a jövője pedig ismeretlen.