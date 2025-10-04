Plüssmajom és dimenziókapu – hátborzongató elmegyógyintézet működött ebben a somogyi kastélyban

– Elhagyatott kísértetkastély, mely egykor elmegyógyintézet volt. A 300 éves épület grófi birtokként indult, később hadikórházként, majd az ötvenes évektől elmebetegek otthonaként működött egészen 2006-ig. Az intézet ablakait több helyen bedeszkázták, az egyik legnyomasztóbb hely volt, ahol eddig jártam – írta az urbex oldal a hátborzongató elmegyógyintézetről.

Hátborzongató elmegyógyintézet működött ebben a somogyi kastélyban

Forrás: Facebook/A Felfedező - Elhagyatott helyek Magyarországon

Félelmetes helyszín, titokzatos festmény

A Felfedező – Elhagyatott helyek Magyarországon fotósa arról is beszámolt, hogy 1986-ban egy tűzvész miatt az épület egy része leégett, ezért került hullámpala az eredeti tető helyére. A tűz után a betegeket már csak az épület egyik felébe költöztették vissza, így a másik rész immár 39 éve elhagyatott. A fotók valóban megdöbbentőek. Különösen az alagsorban talált, pszichedelikus festmény váltott ki heves reakciókat az olvasókból. – Nem tudom, mit ábrázol ez a festmény az alagsorban, de elég nyomasztó – írták. – Dimenziókapu. Vajon hová nyílik? – tette hozzá egy kommentelő. – Napfelkelte – jegyezte meg egy másik olvasó.