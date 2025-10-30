október 30., csütörtök

Különösen a cukorbetegeket érinti

1 órája

Óriási változás jöhet a háziorvosoknál, erre minden beteg figyeljen

Bővíthetik a háziorvosok kompetenciáit a jövőben. Óriási változás jöhet a háziorvosoknál, erre figyeljenek a betegek.

Kovács Gábor László
Óriási változás jöhet a háziorvosoknál, erre minden beteg figyeljen

Az orvoshiány Somogy vármegyét is érinti, a barcsi járóbetegellátóban sem rózsás a helyzet

Forrás: Barcsi Kistérségi Járóbetegellátó Központ

Az alapellátás erősítése jegyében jelentősen bővíti a kormány a háziorvosok kompetenciáit, például a receptfelírásnál, de a jövőben bizonyos laborvizsgálatokat is elrendelhetnek majd, így nem kell vándorolni a betegnek a háziorvos és a szakorvos között. Különösen a diabéteszesek élete lesz egyszerűbb. Takács Péter államtitkár nemrég beszélt arról, hogy már társadalmi egyeztetésen van az a törvényjavaslat, amely jelentős változást hoz az alapellátásban. Mindez a kormány.hun is megjelent, és az egészségügyi szakportálok is közlik.  

A háziorvosok több jogosítványt kaphatnak Fotó: Muzslay Péter
A háziorvosok több jogosítványt kaphatnak Fotó: Muzslay Péter

Több jogosítványt kaphatnak a háziorvosok

Kibővülhet a háziorvosok és a gyógyszerészek kompetenciaköre. Ez azt jelenti, hogy néhány olyan betegségcsoportban, ahol eddig szakorvos jelenléte volt szükséges, a háziorvos saját hatáskörben is fel tud majd írni gyógyszert, vagy ki tud írni bizonyos vizsgálatokat.

A törvénymódosítás akár már december 1-jétől hatályba léphet, mert a NEAK készen áll. A gyógyszerészi feladatköröket már bővítették, ez a változás már október 1-jétől életbe is lépett: a krónikus betegségekre rendszeresen szedett készítmények esetén a patikus is felírhatja a gyógyszert – meghatározott alkalommal.

A cél az, hogy javuljon a betegek ellátáshoz való hozzáférése, valamint csökkenjen az ellátás kórházközpontúsága. A háziorvosi szakma presztízsét is növelni szeretnék az intézkedéssel, mert az alapellátók „értékes tudással és holisztikus szemlélettel rendelkeznek.”

A somogyi háziorvosok készülnek a változásokra 

Hallott a közelgő változásokról Antal László, kaposfői háziorvos, sőt hozzátette, hogy régóta terítéken van a téma. A tervezett módosításokat szükségesnek tartja, mert lerövidíti a betegutakat, így gyorsabb és zökkenőmentesebb lehet az ellátás, és terhet vesz le az idősödő háziorvosokról. Egyes laborvizsgálatok, mint a prosztata specifikus antigén (psa) tekintetében lehet változás a hírek szerint, mert eddig ezt csak urológus végezhette, előjegyzés alapján. Ez a procedúra rövidülhet. A másik terület a cukorbetegek kezelése, ahol a jövőben a háziorvos több jogosítványt kaphat, és ez azért is fontos, mert a közelmúltban egyes gyógyszercsoportok megdrágultak, illetve nehezen hozzáférhetővé váltak.  A gyógyszerek egy részét eddig is felírhatták a háziorvosok, de nem volt rajta támogatás, ám hogy a jövőben kedvezményesen írhatják-e fel, vagy csak felszabadítják a lehetőséget, azt Antal László még nem tudja. Azt azonban rendkívül fontosnak tartja, hogy a CT-vizsgálatok felírását is elérhetővé tegyék a háziorvosok számára, legalább havi vagy évi kontingens szintjén. Hozzátette, hogy csak nagyon indokolt esetben váljon hozzáférhető ez a szakorvosokhoz hasonló kompetencia, nem tömeges CT-beutalásokról lenne szó feltehetően.    

 

 

A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
