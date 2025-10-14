1 órája
Mondhatsz nemet a hétvégi munkára? Többnyire csak egyszer
A lojális, szorgalmas munkaerő, vagy éppen az a melós, akinek nincs más választása, nem sűrűn mond nemet, ha hétvégén is dolgozni kell. Na de mikor és mennyit kell fizetnie a munkáltatónak, ha a hétvégi munka kerül szóba?
Mutatjuk mennyit ér a hétvégi munka
Fotó: Bús Csaba
Sokan vállalnak hétvégi munkát, hiszen ezzel akár egy kis plusz pénzt is lehet keresni a fizetés mellé, aminek biztos mindenkinél megvan a helye. Mikor és mennyit kell fizetnie a munkáltatónak? Mikor hívhat be hétvégén dolgozni és mikor vagyunk kötelesek bemenni? Hétvégi munka kisokos.
Hétvégi munka kisokos: mikor és mennyit kell fizetni a munkáltatónak?
A jogszabályok pontosan meghatározzák mikor és mennyit kell fizetni annak a dolgozónak, aki hétvégén is munkát vállal. Sokan azonban ezekkel a szabályokkal nem feltétlenül vannak tisztában, csak bevállalják, mert kell a pénz, vagy éppen nincs lehetőségük nemet mondani. Köbejártuk a kérdést.
– A Munka Törvénykönyve egyértelműen külön kezeli a vasárnapi munkát és a munkaszüneti napon végzett munkát – és ez nagyon fontos különbség. – Sokan azt hiszik, hogy vasárnap automatikusan jár pótlék, de ez nem így van: vasárnapi pótlék csak akkor jár, ha a törvényben meghatározott feltételek teljesülnek. Ha ezek a feltételek megvannak, akkor általában 50% pótlék jár a vasárnapi munkáért – mondta el Tóth Ágoston barcsi jogász.
Kinek jár a vasárnapi pótlék?
A Munka Törvénykönyve (Mt. 101. §) szerint rendes munkaidőben vasárnap dolgozhat például az– tehát jár neki a vasárnapi pótlék – aki:
- több műszakos tevékenységben dolgozik (például gyárban, vagy ahol a termelés 0–24 üzemben zajlik),
- kizárólag vasárnap végezhető munkát lát el (például templomi orgonista, vasárnapi piac árusa),
- kereskedelmi tevékenységet folytat (üzletekben vagy bevásárlóközpontban dolgozik),
- rendeltetése folytán vasárnap is működő munkáltatónál dolgozik (például kórházban, rendőrségen, tömegközlekedésben sofőrként),
- illetve készenléti jellegű munkakörben van (például biztonsági őrként vagy ügyeletesként valahol).
Mennyi a vasárnapi pótlék mértéke?
– 50% pótlék jár a vasárnapi munkavégzésért, ha a munkavállaló rendes munkaidőben dolgozik vasárnap. A pótlék tulajdonképpen azt jelenti, hogy a hétvégi munkánkért plusz pénzt kapunk a szokásos órabérünkön felül. A számítás pedig mindig az alapórabérünkből indul ki. Ha nincs más megállapodás, akkor az órabérünket úgy tudjuk kiszámolni, hogy a havi alapbérünket elosztjuk 174 órával, ez lesz az osztószám, ami a Munka Törvénykönyvében rögzített érték. Az így kapott összeg lesz az alap, amire a pótlék százalékát rá kell számolni – mondta el Tóth Ágoston.
Tegyük fel, hogy a havi alapbérünk 350 000 forint:
- Ezt elosztjuk 174-gyel → az órabéred kb. 2 000 forint.
- Ha vasárnap dolgozol, és 50% pótlék jár, akkor az órabéred kb. 3 000 forint lesz.
- Ha a vasárnap munkaszüneti napra is esik, vagy a törvény különleges esetet ír elő, akkor 100% pótlék jár, vagyis óránként kb. 4 000 forint.
Munkaidő keret, folyamatos műszak vagy túlóra?
– Ha munkaidőkeretben dolgozunk, a pótlékokat mindig a ténylegesen ledolgozott hétvégi órák után számolják. Ha egy vasárnapi óra túlórának is minősül, akkor az 50%-os vasárnapi pótlék és a rendkívüli munkaidőre járó 50%-os pótlék összeadódhat, így magasabb díjazás jár. A túlóra pótlék helyett a felek szabadidőben is megállapodhatnak, és ha a munkáltató a pihenőnapon végzett munkáért másik pihenőnapot ad, akkor a 100% helyett 50% pótlék illeti meg a dolgozót – hívta fel rá a figyelmet a szakember.
A különböző pótlékok – mint a műszakpótlék (30%, ha rendszeresen váltakozó beosztásban, este 6 és reggel 6 között dolgozol) és az éjszakai pótlék (általában 15%) – összeadódhatnak más juttatásokkal. Ezért ha a beosztásunk többféle időszakot lefed, érdemes mindig pontosan kiszámolni, milyen pótlékokra vagy jogosult.
...és a szombat?
– A szombati munkavégzés díjazása attól függ, hogy a szombat rendes munkanapnak számít-e, vagy éppen a dolgozó heti pihenőnapjára esik.
Ha valaki általános munkarendben dolgozik, és a szombat a szokásos munkaidő része, akkor nem jár pótlék, vagyis a munkáért a normál órabér illeti meg. Viszont ha a szombat a heti pihenőnapja, és a munkáltató rendkívüli munkát rendel el, akkor 100%-os pótlék jár, hiszen a dolgozó a pihenőnapján dolgozik. Abban az esetben, ha a munkáltató a pihenőnapot másik napra helyezi át, akkor a szombati munkavégzésért 50%-os pótlék jár – tudtuk meg a szakértőtől.