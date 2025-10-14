Mondhatsz nemet a hétvégi munkára? Többnyire csak egyszer

Sokan vállalnak hétvégi munkát, hiszen ezzel akár egy kis plusz pénzt is lehet keresni a fizetés mellé, aminek biztos mindenkinél megvan a helye. Mikor és mennyit kell fizetnie a munkáltatónak? Mikor hívhat be hétvégén dolgozni és mikor vagyunk kötelesek bemenni? Hétvégi munka kisokos.

A hétvégi munka után jár a pótlék: de kinek és milyen feltételekkel?

Fotó: Vodenyák Endre

Hétvégi munka kisokos: mikor és mennyit kell fizetni a munkáltatónak?

A jogszabályok pontosan meghatározzák mikor és mennyit kell fizetni annak a dolgozónak, aki hétvégén is munkát vállal. Sokan azonban ezekkel a szabályokkal nem feltétlenül vannak tisztában, csak bevállalják, mert kell a pénz, vagy éppen nincs lehetőségük nemet mondani. Köbejártuk a kérdést.

– A Munka Törvénykönyve egyértelműen külön kezeli a vasárnapi munkát és a munkaszüneti napon végzett munkát – és ez nagyon fontos különbség. – Sokan azt hiszik, hogy vasárnap automatikusan jár pótlék, de ez nem így van: vasárnapi pótlék csak akkor jár, ha a törvényben meghatározott feltételek teljesülnek. Ha ezek a feltételek megvannak, akkor általában 50% pótlék jár a vasárnapi munkáért – mondta el Tóth Ágoston barcsi jogász.

A pótlék megállapításának kérdésében fontos ismerni a Munka Törvénykönyvének szabályait

Fotó: Lang Róbert

Kinek jár a vasárnapi pótlék?

A Munka Törvénykönyve (Mt. 101. §) szerint rendes munkaidőben vasárnap dolgozhat például az– tehát jár neki a vasárnapi pótlék – aki:

több műszakos tevékenységben dolgozik (például gyárban, vagy ahol a termelés 0–24 üzemben zajlik),

kizárólag vasárnap végezhető munkát lát el (például templomi orgonista, vasárnapi piac árusa),

kereskedelmi tevékenységet folytat (üzletekben vagy bevásárlóközpontban dolgozik),

rendeltetése folytán vasárnap is működő munkáltatónál dolgozik (például kórházban, rendőrségen, tömegközlekedésben sofőrként),

illetve készenléti jellegű munkakörben van (például biztonsági őrként vagy ügyeletesként valahol).

Mennyi a vasárnapi pótlék mértéke?

– 50% pótlék jár a vasárnapi munkavégzésért, ha a munkavállaló rendes munkaidőben dolgozik vasárnap. A pótlék tulajdonképpen azt jelenti, hogy a hétvégi munkánkért plusz pénzt kapunk a szokásos órabérünkön felül. A számítás pedig mindig az alapórabérünkből indul ki. Ha nincs más megállapodás, akkor az órabérünket úgy tudjuk kiszámolni, hogy a havi alapbérünket elosztjuk 174 órával, ez lesz az osztószám, ami a Munka Törvénykönyvében rögzített érték. Az így kapott összeg lesz az alap, amire a pótlék százalékát rá kell számolni – mondta el Tóth Ágoston.

Tegyük fel, hogy a havi alapbérünk 350 000 forint: Ezt elosztjuk 174-gyel → az órabéred kb. 2 000 forint.

Ha vasárnap dolgozol, és 50% pótlék jár, akkor az órabéred kb. 3 000 forint lesz.

Ha a vasárnap munkaszüneti napra is esik, vagy a törvény különleges esetet ír elő, akkor 100% pótlék jár, vagyis óránként kb. 4 000 forint.

Munkaidő keret, folyamatos műszak vagy túlóra?

– Ha munkaidőkeretben dolgozunk, a pótlékokat mindig a ténylegesen ledolgozott hétvégi órák után számolják. Ha egy vasárnapi óra túlórának is minősül, akkor az 50%-os vasárnapi pótlék és a rendkívüli munkaidőre járó 50%-os pótlék összeadódhat, így magasabb díjazás jár. A túlóra pótlék helyett a felek szabadidőben is megállapodhatnak, és ha a munkáltató a pihenőnapon végzett munkáért másik pihenőnapot ad, akkor a 100% helyett 50% pótlék illeti meg a dolgozót – hívta fel rá a figyelmet a szakember.