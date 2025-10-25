október 25., szombat

Odafigyelés

3 órája

Hétvégi óraátállítás: ez a változás téged is érinthet!

Címkék#útvonal#menetrend#személyvonat

Október 26-án, vasárnap tér vissza a téli időszámítás, az órákat hivatalosan hajnali háromkor kettő órára állítják vissza.

Harsányi Miklós
Hétvégi óraátállítás: ez a változás téged is érinthet!

Fotó: Vendel Lajos

– Az óraigazítás néhány belföldi és nemzetközi vonat menetrendjét érinti – tájékoztatott pénteken a MÁV. 

Budapest-Győr-Hegyeshalom vonal:

  • A Déli pályaudvarról Győrbe 1:25-kor induló S10-es vonat (4980) a teljes útvonalon a nyári időszámítás szerint közlekedik, Győrbe 2:13-kor érkezik.

Budapest–Székesfehérvár vonal:

  • A Déli pályaudvarról Székesfehérvárra 1:20-kor induló G44-es vonat (4780) a nyári időszámítás szerint közlekedik, Székesfehérvárra is nyári időszámítás szerinti 2:24-kor érkezik.
  • A Déli pályaudvarról Székesfehérvárra 2:40-kor induló G44-es vonat (4790) a teljes útvonalon a téli időszámítás szerint közlekedik, Budapestről 2:40-kor indul.

Kaposvár-Siófok vonal:

  • A Tabról 2:21-kor induló személyvonat (38319) a teljes útvonalán a téli időszámítás szerint közlekedik, Tabról 2:21-kor indul.

 

 

