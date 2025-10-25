Odafigyelés
Hétvégi óraátállítás: ez a változás téged is érinthet!
Október 26-án, vasárnap tér vissza a téli időszámítás, az órákat hivatalosan hajnali háromkor kettő órára állítják vissza.
Fotó: Vendel Lajos
– Az óraigazítás néhány belföldi és nemzetközi vonat menetrendjét érinti – tájékoztatott pénteken a MÁV.
Budapest-Győr-Hegyeshalom vonal:
- A Déli pályaudvarról Győrbe 1:25-kor induló S10-es vonat (4980) a teljes útvonalon a nyári időszámítás szerint közlekedik, Győrbe 2:13-kor érkezik.
Budapest–Székesfehérvár vonal:
- A Déli pályaudvarról Székesfehérvárra 1:20-kor induló G44-es vonat (4780) a nyári időszámítás szerint közlekedik, Székesfehérvárra is nyári időszámítás szerinti 2:24-kor érkezik.
- A Déli pályaudvarról Székesfehérvárra 2:40-kor induló G44-es vonat (4790) a teljes útvonalon a téli időszámítás szerint közlekedik, Budapestről 2:40-kor indul.
Kaposvár-Siófok vonal:
- A Tabról 2:21-kor induló személyvonat (38319) a teljes útvonalán a téli időszámítás szerint közlekedik, Tabról 2:21-kor indul.
